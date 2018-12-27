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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:24
некорректно выплачен кешбек
Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А за мабилы в Т2Ю сразу на бонусный начисляют? И когда переведут на основной, если завтра пополнить мобло?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
теж не донарахували кешбеку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:44
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:52
Ставьте вопрос шире: будет ли вообще кешбек
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не, ну тогда можно еще шире: будет ли вообще?..
Ведь если нет кешбека, то зачем жить?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Списывайте кешбек сегодня или завтра, чтобы не сгорели.
Начисленный завтра не сгорит
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:02
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
П2П в тас2у сегодня с чужих карт на ощадный пройдут завтра по счету??? Или 3-го января?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:12
С карты Аваля - сегодняшним днём (в выписке будет завтра)
С карты Альфы - 30.12.2018 г. с проводкой 03.01.2018 (с пакетных карт VISA может провестись завтра)
С Привата, А-Банка, Монобанка - мгновенно
С других карт - нужно смотреть
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