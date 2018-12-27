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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:24
некорректно выплачен кешбек
Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:33
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А за мабилы в Т2Ю сразу на бонусный начисляют? И когда переведут на основной, если завтра пополнить мобло?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
теж не донарахували кешбеку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:44
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:52
Ставьте вопрос шире: будет ли вообще кешбек
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не, ну тогда можно еще шире: будет ли вообще?..
Ведь если нет кешбека, то зачем жить?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Списывайте кешбек сегодня или завтра, чтобы не сгорели.
Начисленный завтра не сгорит
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:02
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
П2П в тас2у сегодня с чужих карт на ощадный пройдут завтра по счету??? Или 3-го января?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:12
С карты Аваля - сегодняшним днём (в выписке будет завтра)
С карты Альфы - 30.12.2018 г. с проводкой 03.01.2018 (с пакетных карт VISA может провестись завтра)
С Привата, А-Банка, Монобанка - мгновенно
С других карт - нужно смотреть
Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:19
Позвонили на ГЛ, задали вопрос: "карта Викенд, все оплаты были в интернете, почему кешбек меньше, чем ТРАТЫ в ИНТЕРНЕТЕх2%", вот какие были варианты даны ответов, после фразы "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"
1. Вы не правильно считаете, потому что с этих 2% надо отнять налоги. (в ответ, попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка).
после "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"
2. дождались, попытка №2, радостно сообщили, что за траты за свои деньги, кешбек 1%, поэтому мы неправильно считаем. (в ответ, ЕЩЕ РАЗ попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка).
в очередной раз, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"
3. и так вариант №3, опять радосто сообщают, что за траты в будние дни, кешбек 1%, а только в выходные 2%
(в ответ, ЕЩЕ РАЗ попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка, ПОСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ ПРИ ОПЛАТЕ В ИНТЕРНЕТЕ).
еще раз раз, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"
4. вернулась, у вас, наверное, часть операций были проведены как переводы. (попросили не гадать, а посмотреть нашу выписку, в ней все операции "покупка")
в этот раз дольше обычного было, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню", изучала выписку
5. следующий вариант, после изучения выписки, у вас по всем операциям начислен кешбек, пойдите в отделения возьмите распечатку и сами посчитайте.
( аргумент, что есть общая сумма оплат в интернете и ее просто надо умножить на 2%, ввел девушку в "ступор").
Чтобы вывести ее из этого состояния, попросили, за какой-нибудь день продиктовать кешбек за каждую операцию,
вот где "собака оказалась зарыта", оказывается за анологичную оплату через Портмоне, оплаты за один день на сайте ПОРТМОНЕ, одна оплата - кешбек 2%, друга, такая же оплата - кешбек 1%
Но это еще не все, на просьбу составить заявку тех. отделу, чтобы исправили и доначислили кешбек, услышали, что такое ГЛ не делает, на вопрос "кто это делает", ответили, что не знают.
ЗАНАВЕС
Уважаемый представитель банка, ладно девочки не знают условий карт и трудно им их понять, даже если прочитают, но чтобы не составить заявку на явный "ГЛЮК" -это уже ПЕРЕБОР!!!
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