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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:38

акет
Є для вас 2 новини і обидві погані:
1) представника ми навряд чи ще побачимо у цьому році;
2) таку історію вже проходили. Вам популярно пояснять, що транзакція з 1% кешбеку пройшла як фізична транзакція у терміналі, що це все підступ Портмоне і вони нічого з цим зробити не можуть, бо свічку при оплаті вони не тримали, а документи до них прийшли з відповідними параметрами транзакції.

З позитиву - потрібно ворога бити його ж зброєю, платіть на усіляких агрегаторах у вихідні, тоді буде не 2% або 1%, а 2% або 3%.

Якщо ви все ж хочете випробувати долю, то пишіть листа на info@tascombank.com.ua - до них літери трохи краще доходять, ніж слова по телефону, але з високою ймовірністю ви наступного нам лише більше байок принесете.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:47

  Flamingo написав:Похоже те же фигня с начислением % по депо, что есть в ПУМБе, творится и в Тасей. Имеется в виду, что банк по договорам с выплатой % в конце срока, начисляет % и удерживает с них налоги ежедневно. При этом за год за счет округлений вы можете недополучить % на сумму до 1,8 единиц в валюте вклада. О том чтобы округление было в пользу клиента - я такого пока еще не видел. А с недоплатой столкнулся буквально сегодня, когда по вкладу на USD 2500 на 367 дней по 5% годовых было выплачено не 2500*367/365*0,05*0,805=101,18 USD, а всего лишь 99,78 USD. Горячка выпадает на мороз, рекомендует взять в отделении выписку о ежедневном начислении % и все сложить. О корректирующих проводках не слышали. О том, что договор заключался на год, расчеты ведутся в "годовых", а не "дневных" и при этом банку не давалось поручение удерживать с вкладчика сумму налогов больше чем предусмотрено банковским законодательством - слушать не хотят. ;(

Проверил у себя. Ежемесячная гривна-все четко.
egorek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 19:51

  акет написав:оказывается за анологичную оплату через Портмоне, оплаты за один день на сайте ПОРТМОНЕ, одна оплата - кешбек 2%, друга, такая же оплата - кешбек 1%

A смски приходили с правильными суммами кешбека?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если пополнять карту monobank из их приложения, то P2P-перевод проходит не как операция в интернете, а через POS. Поэтому карта успешно пополнилась и обошла нулевой лимит в интернете.

Здесь же ситуация аналогичная. Так настроен виртуальный терминал.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:29

  Kevin написав:С Привата, А-Банка, Монобанка - мгновенно

А что за тарифы, если приватовскую в ТАС2Ю добавить и на ощадный тянуть? Или лучше СЕПа за 3грн ничего нету?
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  egorek написав:Проверил у себя. Ежемесячная гривна-все четко.
На ежемесячной гривне это заметить не так просто, поскольку максимальное отклонение будет не более 15 коп. Тестировать надо там где % за год.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:36

  -rx- написав:
  Kevin написав:С Привата, А-Банка, Монобанка - мгновенно

А что за тарифы, если приватовскую в ТАС2Ю добавить и на ощадный тянуть? Или лучше СЕПа за 3грн ничего нету?

Залежить від того чи вам треба швидко, чи вам треба дешево. Дешево - це СЕП за 3 гривні, але прийде він аж 3-го числа, на скільки я пам'ятаю розклад СЕП на свята. Швидко - р2р. Зайде одразу, але за 0,5% (мін. 5 грн). Ще є безкоштовна партизанська стежка, але вона не усім доступна. Не знаю, що там за регламент на свята.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

-rx- написав:
  Kevin написав:С Привата, А-Банка, Монобанка - мгновенно

А что за тарифы, если приватовскую в ТАС2Ю добавить и на ощадный тянуть? Или лучше СЕПа за 3грн ничего нету?
Привет возьмет 0,5% за такую тянучку.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:43

  Flamingo написав:
  egorek написав:Проверил у себя. Ежемесячная гривна-все четко.
На ежемесячной гривне это заметить не так просто, поскольку максимальное отклонение будет не более 15 коп. Тестировать надо там где % за год.

и на ежемесячной гривне видно, если контролировать Менеджером Депозитов от Haza. Есть и в +, и в -. Округление идет по начисленным %%, по налогу, по военному сбору отдельно. Причем за рабочие дни ежедневно, а за выходные за 2дня суммарно.
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vollena71
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