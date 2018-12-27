Flamingo написав:

Похоже те же фигня с начислением % по депо, что есть в ПУМБе, творится и в Тасей. Имеется в виду, что банк по договорам с выплатой % в конце срока, начисляет % и удерживает с них налоги ежедневно. При этом за год за счет округлений вы можете недополучить % на сумму до 1,8 единиц в валюте вклада. О том чтобы округление было в пользу клиента - я такого пока еще не видел. А с недоплатой столкнулся буквально сегодня, когда по вкладу на USD 2500 на 367 дней по 5% годовых было выплачено не 2500*367/365*0,05*0,805=101,18 USD, а всего лишь 99,78 USD. Горячка выпадает на мороз, рекомендует взять в отделении выписку о ежедневном начислении % и все сложить. О корректирующих проводках не слышали. О том, что договор заключался на год, расчеты ведутся в "годовых", а не "дневных" и при этом банку не давалось поручение удерживать с вкладчика сумму налогов больше чем предусмотрено банковским законодательством - слушать не хотят. ;(