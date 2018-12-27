акет Є для вас 2 новини і обидві погані: 1) представника ми навряд чи ще побачимо у цьому році; 2) таку історію вже проходили. Вам популярно пояснять, що транзакція з 1% кешбеку пройшла як фізична транзакція у терміналі, що це все підступ Портмоне і вони нічого з цим зробити не можуть, бо свічку при оплаті вони не тримали, а документи до них прийшли з відповідними параметрами транзакції.
З позитиву - потрібно ворога бити його ж зброєю, платіть на усіляких агрегаторах у вихідні, тоді буде не 2% або 1%, а 2% або 3%.
Якщо ви все ж хочете випробувати долю, то пишіть листа на info@tascombank.com.ua - до них літери трохи краще доходять, ніж слова по телефону, але з високою ймовірністю ви наступного нам лише більше байок принесете.
Flamingo написав:Похоже те же фигня с начислением % по депо, что есть в ПУМБе, творится и в Тасей. Имеется в виду, что банк по договорам с выплатой % в конце срока, начисляет % и удерживает с них налоги ежедневно. При этом за год за счет округлений вы можете недополучить % на сумму до 1,8 единиц в валюте вклада. О том чтобы округление было в пользу клиента - я такого пока еще не видел. А с недоплатой столкнулся буквально сегодня, когда по вкладу на USD 2500 на 367 дней по 5% годовых было выплачено не 2500*367/365*0,05*0,805=101,18 USD, а всего лишь 99,78 USD. Горячка выпадает на мороз, рекомендует взять в отделении выписку о ежедневном начислении % и все сложить. О корректирующих проводках не слышали. О том, что договор заключался на год, расчеты ведутся в "годовых", а не "дневных" и при этом банку не давалось поручение удерживать с вкладчика сумму налогов больше чем предусмотрено банковским законодательством - слушать не хотят. ;(
Kevin написав:С Привата, А-Банка, Монобанка - мгновенно
А что за тарифы, если приватовскую в ТАС2Ю добавить и на ощадный тянуть? Или лучше СЕПа за 3грн ничего нету?
Залежить від того чи вам треба швидко, чи вам треба дешево. Дешево - це СЕП за 3 гривні, але прийде він аж 3-го числа, на скільки я пам'ятаю розклад СЕП на свята. Швидко - р2р. Зайде одразу, але за 0,5% (мін. 5 грн). Ще є безкоштовна партизанська стежка, але вона не усім доступна. Не знаю, що там за регламент на свята.
egorek написав:Проверил у себя. Ежемесячная гривна-все четко.
На ежемесячной гривне это заметить не так просто, поскольку максимальное отклонение будет не более 15 коп. Тестировать надо там где % за год.
и на ежемесячной гривне видно, если контролировать Менеджером Депозитов от Haza. Есть и в +, и в -. Округление идет по начисленным %%, по налогу, по военному сбору отдельно. Причем за рабочие дни ежедневно, а за выходные за 2дня суммарно.
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