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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:01

  Ferlakur написав:
  акет написав:оказывается за анологичную оплату через Портмоне, оплаты за один день на сайте ПОРТМОНЕ, одна оплата - кешбек 2%, друга, такая же оплата - кешбек 1%

A смски приходили с правильными суммами кешбека?

Смски приходили с разными суммами кешбека, за одни и те же операции, поэтому особо на них никогда не обращал внимания.
акет
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:12

  Кащей написав:
Чтобы вывести ее из этого состояния, попросили, за какой-нибудь день продиктовать кешбек за каждую операцию,
а всю эту выписку по кешбечному счету не просили их прислать на почту?

Получить выписку по кешбеку девочка отправляла в отделение, хотя прислать на почту мы не просили. Когда-то брал в отделении выписку по кешбеку, на заре запуска Викенда, тогда она выглядела "немного странно", трудночитаемая, после этого никогда не брал выписку, а сверялся по сумме операций. Может сейчас она выглядит лучше, потому что девочка довольно быстро ответила какие были кешбеки по операциям.
акет
 
Повідомлень: 73
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

акет написав:
  акет написав:Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.

Позвонили на ГЛ, задали вопрос: "карта Викенд, все оплаты были в интернете, почему кешбек меньше, чем ТРАТЫ в ИНТЕРНЕТЕх2%", вот какие были варианты даны ответов, после фразы "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"
1. Вы не правильно считаете, потому что с этих 2% надо отнять налоги. (в ответ, попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка).
после "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"
2. дождались, попытка №2, радостно сообщили, что за траты за свои деньги, кешбек 1%, поэтому мы неправильно считаем. (в ответ, ЕЩЕ РАЗ попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка).
в очередной раз, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"
3. и так вариант №3, опять радосто сообщают, что за траты в будние дни, кешбек 1%, а только в выходные 2%
(в ответ, ЕЩЕ РАЗ попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка, ПОСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ ПРИ ОПЛАТЕ В ИНТЕРНЕТЕ).
еще раз раз, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"
4. вернулась, у вас, наверное, часть операций были проведены как переводы. (попросили не гадать, а посмотреть нашу выписку, в ней все операции "покупка")
в этот раз дольше обычного было, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню", изучала выписку
5. следующий вариант, после изучения выписки, у вас по всем операциям начислен кешбек, пойдите в отделения возьмите распечатку и сами посчитайте.
( аргумент, что есть общая сумма оплат в интернете и ее просто надо умножить на 2%, ввел девушку в "ступор").
Чтобы вывести ее из этого состояния, попросили, за какой-нибудь день продиктовать кешбек за каждую операцию,
вот где "собака оказалась зарыта", оказывается за анологичную оплату через Портмоне, оплаты за один день на сайте ПОРТМОНЕ, одна оплата - кешбек 2%, друга, такая же оплата - кешбек 1%
Но это еще не все, на просьбу составить заявку тех. отделу, чтобы исправили и доначислили кешбек, услышали, что такое ГЛ не делает, на вопрос "кто это делает", ответили, что не знают.
ЗАНАВЕС
Уважаемый представитель банка, ладно девочки не знают условий карт и трудно им их понять, даже если прочитают, но чтобы не составить заявку на явный "ГЛЮК" -это уже ПЕРЕБОР!!!
Весь кешбек теперь считает процессинг, ТасЛинк, потому там тёмный лес
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

27.11 добавлял карту в Мастеркард бильше, заблокировали 1 грн. Уже месяц прошел, вроде должны бы уже вернуть?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:19

  Flamingo написав:Похоже те же фигня с начислением % по депо, что есть в ПУМБе, творится и в Тасей.

Эта "фигня" творится во всех банках.
Ежедневное начисление процентов и ежедневное удержание налогов с этих процентов было введено НБУ года два назад или даже раньше.
В интернет-банкингах эти начисления отражаются каждый рабочий день. И там наглядно видно, что в какие-то дни округление оказывается в пользу клиента, а в какие-то дни - в пользу банка. Всё зависит от третьей цифры после запятой.
Разумеется, на валютных вкладах потери для клиента почти в три раза существеннее, чем на гривневых депозитах.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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