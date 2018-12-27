Смски приходили с разными суммами кешбека, за одни и те же операции, поэтому особо на них никогда не обращал внимания.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:01
Смски приходили с разными суммами кешбека, за одни и те же операции, поэтому особо на них никогда не обращал внимания.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:12
Получить выписку по кешбеку девочка отправляла в отделение, хотя прислать на почту мы не просили. Когда-то брал в отделении выписку по кешбеку, на заре запуска Викенда, тогда она выглядела "немного странно", трудночитаемая, после этого никогда не брал выписку, а сверялся по сумме операций. Может сейчас она выглядит лучше, потому что девочка довольно быстро ответила какие были кешбеки по операциям.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Весь кешбек теперь считает процессинг, ТасЛинк, потому там тёмный лес
Додано: П'ят 28 гру, 2018 21:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
27.11 добавлял карту в Мастеркард бильше, заблокировали 1 грн. Уже месяц прошел, вроде должны бы уже вернуть?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:19
Эта "фигня" творится во всех банках.
Ежедневное начисление процентов и ежедневное удержание налогов с этих процентов было введено НБУ года два назад или даже раньше.
В интернет-банкингах эти начисления отражаются каждый рабочий день. И там наглядно видно, что в какие-то дни округление оказывается в пользу клиента, а в какие-то дни - в пользу банка. Всё зависит от третьей цифры после запятой.
Разумеется, на валютных вкладах потери для клиента почти в три раза существеннее, чем на гривневых депозитах.
Жадность и Отвага!
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