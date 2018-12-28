акет написав:

акет написав: Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн. Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.

Позвонили на ГЛ, задали вопрос: "карта Викенд, все оплаты были в интернете, почему кешбек меньше, чем ТРАТЫ в ИНТЕРНЕТЕх2%", вот какие были варианты даны ответов, после фразы "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"1. Вы не правильно считаете, потому что с этих 2% надо отнять налоги. (в ответ, попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка).после "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"2. дождались, попытка №2, радостно сообщили, что за траты за свои деньги, кешбек 1%, поэтому мы неправильно считаем. (в ответ, ЕЩЕ РАЗ попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка).в очередной раз, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"3. и так вариант №3, опять радосто сообщают, что за траты в будние дни, кешбек 1%, а только в выходные 2%(в ответ, ЕЩЕ РАЗ попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка, ПОСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ ПРИ ОПЛАТЕ В ИНТЕРНЕТЕ).еще раз раз, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню"4. вернулась, у вас, наверное, часть операций были проведены как переводы. (попросили не гадать, а посмотреть нашу выписку, в ней все операции "покупка")в этот раз дольше обычного было, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню", изучала выписку5. следующий вариант, после изучения выписки, у вас по всем операциям начислен кешбек, пойдите в отделения возьмите распечатку и сами посчитайте.( аргумент, что есть общая сумма оплат в интернете и ее просто надо умножить на 2%, ввел девушку в "ступор").Чтобы вывести ее из этого состояния, попросили, за какой-нибудь день продиктовать кешбек за каждую операцию,вот где "собака оказалась зарыта", оказывается за анологичную оплату через Портмоне, оплаты за один день на сайте ПОРТМОНЕ, одна оплата - кешбек 2%, друга, такая же оплата - кешбек 1%Но это еще не все, на просьбу составить заявку тех. отделу, чтобы исправили и доначислили кешбек, услышали, что такое ГЛ не делает, на вопрос "кто это делает", ответили, что не знают.ЗАНАВЕСУважаемый представитель банка, ладно девочки не знают условий карт и трудно им их понять, даже если прочитают, но чтобы не составить заявку на явный "ГЛЮК" -это уже ПЕРЕБОР!!!