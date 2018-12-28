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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:09
Интересно, выведенный сегодня кэшбэк когда зачислят?
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Додано: Суб 29 гру, 2018 10:32
Ferlakur написав:
27.11 добавлял карту в Мастеркард бильше, заблокировали 1 грн. Уже месяц прошел, вроде должны бы уже вернуть?
У меня 28.11 заблочили - тоже ещё не вернули
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