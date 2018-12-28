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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2245224622472248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Интересно, выведенный сегодня кэшбэк когда зачислят?
GrafBV
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Повідомлень: 1350
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:32

  Ferlakur написав:27.11 добавлял карту в Мастеркард бильше, заблокировали 1 грн. Уже месяц прошел, вроде должны бы уже вернуть?

У меня 28.11 заблочили - тоже ещё не вернули
Ivanhoe
 
Повідомлень: 72
З нами з: 14.01.16
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  #<1 ... 2245224622472248
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