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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Интересно, выведенный сегодня кэшбэк когда зачислят?
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:32
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:49
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:31
Тогда чем вы обясните почему этой "фигни" нет в Моне, Привате, Ощаде, Ексиме, ВТБ, Сбербанке, Альфе, УСБ? Это навскидку те банки в которых имел депо в этом году и сумма начисленных процентов у меня сходилось (расхождение не превышало 1 коп./цент за счет округления).
А все потому, что перечисленные банки умеют делать корректировку. Тася с Пумбой на самом деле тоже умеют. Но похоже просто не хотят
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