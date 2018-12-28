RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2245224622472248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Интересно, выведенный сегодня кэшбэк когда зачислят?
GrafBV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 26.12.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:32

  Ferlakur написав:27.11 добавлял карту в Мастеркард бильше, заблокировали 1 грн. Уже месяц прошел, вроде должны бы уже вернуть?

У меня 28.11 заблочили - тоже ещё не вернули
Ivanhoe
 
Повідомлень: 72
З нами з: 14.01.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:49

  GrafBV написав:Интересно, выведенный сегодня кэшбэк когда зачислят?

Ток упал.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3845
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:31

  lubopytnaya написав:
  Flamingo написав:Похоже те же фигня с начислением % по депо, что есть в ПУМБе, творится и в Тасей.

Эта "фигня" творится во всех банках.

Тогда чем вы обясните почему этой "фигни" нет в Моне, Привате, Ощаде, Ексиме, ВТБ, Сбербанке, Альфе, УСБ? Это навскидку те банки в которых имел депо в этом году и сумма начисленных процентов у меня сходилось (расхождение не превышало 1 коп./цент за счет округления).
А все потому, что перечисленные банки умеют делать корректировку. Тася с Пумбой на самом деле тоже умеют. Но похоже просто не хотят :(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 20.03.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:53

Шановні поціновувачі кешбеку, можу вас привітати: у правилах відсьогодні зміни. Пункт 3 змінено із:
"Програма проводиться в період з 31.12.2017 року по 31.12.2018 року, включно"
на
"Програма проводиться на постійній основі."
https://tascombank.ua/documents/oficial ... 291218.pdf
chico
 
Повідомлень: 44
З нами з: 20.12.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:07

Аналогичные изменение по WC:
3. Програма проводиться безстроково.

https://tascombank.ua/documents/CashBac ... 291218.pdf
Vorlon
 
Повідомлень: 6264
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:10

  chico написав:Шановні поціновувачі кешбеку, можу вас привітати: у правилах відсьогодні зміни. Пункт 3 змінено із:
"Програма проводиться в період з 31.12.2017 року по 31.12.2018 року, включно"
на
"Програма проводиться на постійній основі."


это всё хорошо, но хочется продолжения 5% кэшбека по комуналке!!!
без этого карта теряет привлекательность
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 21.04.11
Подякував: 369 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:25

  uaprofi написав:
  chico написав:Шановні поціновувачі кешбеку, можу вас привітати: у правилах відсьогодні зміни. Пункт 3 змінено із:
"Програма проводиться в період з 31.12.2017 року по 31.12.2018 року, включно"
на
"Програма проводиться на постійній основі."


это всё хорошо, но хочется продолжения 5% кэшбека по комуналке!!!
без этого карта теряет привлекательность

Хочеться, але ж вона тільки-но закінчилась). Та й як для пересічного українця (без Сіми з абонкою), вона поки-що здається оптимальною (подивимось чи mono пробуватиме перебити з нового року). Щодо акції, то, смію припустити, тепер варто очікувати по Week End, але навряд чи знову по комуналці.
chico
 
Повідомлень: 44
З нами з: 20.12.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:37

  chico написав:Хочеться, але ж вона тільки-но закінчилась). Та й як для пересічного українця (без Сіми з абонкою), вона поки-що здається оптимальною (подивимось чи mono пробуватиме перебити з нового року). Щодо акції, то, смію припустити, тепер варто очікувати по Week End, але навряд чи знову по комуналці.


Вику все время обходят вниманием маркетолухи таси :)
в прошлом году по В5 - 3 интересных акции, по вике - 0
curiousobro
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2245224622472248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chico, kostya77, lel, MASolomko, melkh і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.