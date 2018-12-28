Flamingo написав:Похоже те же фигня с начислением % по депо, что есть в ПУМБе, творится и в Тасей.
Эта "фигня" творится во всех банках.
Тогда чем вы обясните почему этой "фигни" нет в Моне, Привате, Ощаде, Ексиме, ВТБ, Сбербанке, Альфе, УСБ? Это навскидку те банки в которых имел депо в этом году и сумма начисленных процентов у меня сходилось (расхождение не превышало 1 коп./цент за счет округления). А все потому, что перечисленные банки умеют делать корректировку. Тася с Пумбой на самом деле тоже умеют. Но похоже просто не хотят
Шановні поціновувачі кешбеку, можу вас привітати: у правилах відсьогодні зміни. Пункт 3 змінено із: "Програма проводиться в період з 31.12.2017 року по 31.12.2018 року, включно" на "Програма проводиться на постійній основі." https://tascombank.ua/documents/oficial ... 291218.pdf
chico написав:Шановні поціновувачі кешбеку, можу вас привітати: у правилах відсьогодні зміни. Пункт 3 змінено із: "Програма проводиться в період з 31.12.2017 року по 31.12.2018 року, включно" на "Програма проводиться на постійній основі."
это всё хорошо, но хочется продолжения 5% кэшбека по комуналке!!! без этого карта теряет привлекательность
chico написав:Шановні поціновувачі кешбеку, можу вас привітати: у правилах відсьогодні зміни. Пункт 3 змінено із: "Програма проводиться в період з 31.12.2017 року по 31.12.2018 року, включно" на "Програма проводиться на постійній основі."
это всё хорошо, но хочется продолжения 5% кэшбека по комуналке!!! без этого карта теряет привлекательность
Хочеться, але ж вона тільки-но закінчилась). Та й як для пересічного українця (без Сіми з абонкою), вона поки-що здається оптимальною (подивимось чи mono пробуватиме перебити з нового року). Щодо акції, то, смію припустити, тепер варто очікувати по Week End, але навряд чи знову по комуналці.
chico написав:Хочеться, але ж вона тільки-но закінчилась). Та й як для пересічного українця (без Сіми з абонкою), вона поки-що здається оптимальною (подивимось чи mono пробуватиме перебити з нового року). Щодо акції, то, смію припустити, тепер варто очікувати по Week End, але навряд чи знову по комуналці.
Вику все время обходят вниманием маркетолухи таси в прошлом году по В5 - 3 интересных акции, по вике - 0