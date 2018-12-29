Flamingo написав:Похоже те же фигня с начислением % по депо, что есть в ПУМБе, творится и в Тасей.
Эта "фигня" творится во всех банках.
Тогда чем вы обясните почему этой "фигни" нет в Моне, Привате, Ощаде, Ексиме, ВТБ, Сбербанке, Альфе, УСБ? Это навскидку те банки в которых имел депо в этом году и сумма начисленных процентов у меня сходилось (расхождение не превышало 1 коп./цент за счет округления). А все потому, что перечисленные банки умеют делать корректировку. Тася с Пумбой на самом деле тоже умеют. Но похоже просто не хотят
Шановні поціновувачі кешбеку, можу вас привітати: у правилах відсьогодні зміни. Пункт 3 змінено із: "Програма проводиться в період з 31.12.2017 року по 31.12.2018 року, включно" на "Програма проводиться на постійній основі." https://tascombank.ua/documents/oficial ... 291218.pdf
chico написав:Шановні поціновувачі кешбеку, можу вас привітати: у правилах відсьогодні зміни. Пункт 3 змінено із: "Програма проводиться в період з 31.12.2017 року по 31.12.2018 року, включно" на "Програма проводиться на постійній основі."
это всё хорошо, но хочется продолжения 5% кэшбека по комуналке!!! без этого карта теряет привлекательность
chico написав:Шановні поціновувачі кешбеку, можу вас привітати: у правилах відсьогодні зміни. Пункт 3 змінено із: "Програма проводиться в період з 31.12.2017 року по 31.12.2018 року, включно" на "Програма проводиться на постійній основі."
это всё хорошо, но хочется продолжения 5% кэшбека по комуналке!!! без этого карта теряет привлекательность
Хочеться, але ж вона тільки-но закінчилась). Та й як для пересічного українця (без Сіми з абонкою), вона поки-що здається оптимальною (подивимось чи mono пробуватиме перебити з нового року). Щодо акції, то, смію припустити, тепер варто очікувати по Week End, але навряд чи знову по комуналці.
chico написав:Хочеться, але ж вона тільки-но закінчилась). Та й як для пересічного українця (без Сіми з абонкою), вона поки-що здається оптимальною (подивимось чи mono пробуватиме перебити з нового року). Щодо акції, то, смію припустити, тепер варто очікувати по Week End, але навряд чи знову по комуналці.
Вику все время обходят вниманием маркетолухи таси в прошлом году по В5 - 3 интересных акции, по вике - 0
акет написав:Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
Позвонили на ГЛ, задали вопрос: "карта Викенд, все оплаты были в интернете, почему кешбек меньше, чем ТРАТЫ в ИНТЕРНЕТЕх2%", вот какие были варианты даны ответов, после фразы "повисите на телефоне, я сейчас все уточню" 1. Вы не правильно считаете, потому что с этих 2% надо отнять налоги. (в ответ, попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка). после "повисите на телефоне, я сейчас все уточню" 2. дождались, попытка №2, радостно сообщили, что за траты за свои деньги, кешбек 1%, поэтому мы неправильно считаем. (в ответ, ЕЩЕ РАЗ попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка). в очередной раз, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню" 3. и так вариант №3, опять радосто сообщают, что за траты в будние дни, кешбек 1%, а только в выходные 2% (в ответ, ЕЩЕ РАЗ попросили девушку не торопиться и посмотреть условия на сайте банка, ПОСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ ПРИ ОПЛАТЕ В ИНТЕРНЕТЕ). еще раз раз, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню" 4. вернулась, у вас, наверное, часть операций были проведены как переводы. (попросили не гадать, а посмотреть нашу выписку, в ней все операции "покупка") в этот раз дольше обычного было, "повисите на телефоне, я сейчас все уточню", изучала выписку 5. следующий вариант, после изучения выписки, у вас по всем операциям начислен кешбек, пойдите в отделения возьмите распечатку и сами посчитайте. ( аргумент, что есть общая сумма оплат в интернете и ее просто надо умножить на 2%, ввел девушку в "ступор"). Чтобы вывести ее из этого состояния, попросили, за какой-нибудь день продиктовать кешбек за каждую операцию, вот где "собака оказалась зарыта", оказывается за анологичную оплату через Портмоне, оплаты за один день на сайте ПОРТМОНЕ, одна оплата - кешбек 2%, друга, такая же оплата - кешбек 1% Но это еще не все, на просьбу составить заявку тех. отделу, чтобы исправили и доначислили кешбек, услышали, что такое ГЛ не делает, на вопрос "кто это делает", ответили, что не знают. ЗАНАВЕС Уважаемый представитель банка, ладно девочки не знают условий карт и трудно им их понять, даже если прочитают, но чтобы не составить заявку на явный "ГЛЮК" -это уже ПЕРЕБОР!!!
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