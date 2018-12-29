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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:54

  casper12 написав:
акет написав:Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
теж не донарахували кешбеку



Доброго дня.
Напишіть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування кеш-беку.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2592
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 15:55

  curiousobro написав:
  chico написав:Хочеться, але ж вона тільки-но закінчилась). Та й як для пересічного українця (без Сіми з абонкою), вона поки-що здається оптимальною (подивимось чи mono пробуватиме перебити з нового року). Щодо акції, то, смію припустити, тепер варто очікувати по Week End, але навряд чи знову по комуналці.


Вику все время обходят вниманием маркетолухи таси :)
в прошлом году по В5 - 3 интересных акции, по вике - 0

Прошлый это 2018? Или 2017? Если 2018 - то ведь был же увеличенный кэшбек в январе-феврале.
А так конечно - видимо марХетолУХи считают, что уже сам по себе факт раздачи Виик без годовой абонки является не слабой аХцией.
Flamingo
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Повідомлень: 1231
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:45

  Flamingo написав:Прошлый это 2018? Или 2017? Если 2018 - то ведь был же увеличенный кэшбек в январе-феврале.
А так конечно - видимо марХетолУХи считают, что уже сам по себе факт раздачи Виик без годовой абонки является не слабой аХцией.

2018
Ну для новых клиентов то акция с раздачей, а для существующих то болт :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1580
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:54

  TASCOMBANK написав:
  casper12 написав:
акет написав:Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
теж не донарахували кешбеку



Доброго дня.
Напишіть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування кеш-беку.

написав у ПП.
casper12
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Повідомлень: 837
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:26

  Flamingo написав:
  lubopytnaya написав:Эта "фигня" творится во всех банках.

Тогда чем вы обясните почему этой "фигни" нет в Моне, Привате, Ощаде, Ексиме, ВТБ, Сбербанке, Альфе, УСБ? Это навскидку те банки в которых имел депо в этом году и сумма начисленных процентов у меня сходилось (расхождение не превышало 1 коп./цент за счет округления).
А все потому, что перечисленные банки умеют делать корректировку. Тася с Пумбой на самом деле тоже умеют. Но похоже просто не хотят :(


Вы ж филиалом банка руководили.
Откуда такое удивление? Какие корректировки? :?
Банк может проценты начислять как НБУ требует и/или его внутренние политики (раз в день, в месяц, е.с.).
Все остальное математика.
Aps
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Повідомлень: 2392
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:13

З НОВИМ РОКОМ 2019 !

Шановні Форумчани!
Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами! :)
Бажаємо Вам міцного здоров'я, миру та достатку!
Нехай здійснюються всі Ваші мрії!
З повагою, Ваш ТАСКОМБАНК! :wink:
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

TASCOMBANK написав:Шановні Форумчани!
Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами! :)
Бажаємо Вам міцного здоров'я, миру та достатку!
Нехай здійснюються всі Ваші мрії!
З повагою, Ваш ТАСКОМБАНК! :wink:
І вас зі святами!
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:52

  casper12 написав:
  TASCOMBANK написав:
  casper12 написав:теж не донарахували кешбеку

Доброго дня.
Напишіть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування кеш-беку.

написав у ПП.

З ОфПредом все з'ясували у ПП. Мій косяк. :oops:
TASCOMBANK, вибачте. І дякую! Щасливого року!
casper12
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