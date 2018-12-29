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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 15:54
casper12 написав:
акет написав:Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
теж не донарахували кешбеку
Доброго дня.
Напишіть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування кеш-беку.
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TASCOMBANK
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Додано: Суб 29 гру, 2018 15:55
curiousobro написав: chico написав:
Хочеться, але ж вона тільки-но закінчилась). Та й як для пересічного українця (без Сіми з абонкою), вона поки-що здається оптимальною (подивимось чи mono пробуватиме перебити з нового року). Щодо акції, то, смію припустити, тепер варто очікувати по Week End, але навряд чи знову по комуналці.
Вику все время обходят вниманием маркетолухи таси
в прошлом году по В5 - 3 интересных акции, по вике - 0
Прошлый это 2018? Или 2017? Если 2018 - то ведь был же увеличенный кэшбек в январе-феврале.
А так конечно - видимо марХетолУХи считают, что уже сам по себе факт раздачи Виик без годовой абонки является не слабой аХцией.
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Flamingo
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:45
Flamingo написав:
Прошлый это 2018? Или 2017? Если 2018 - то ведь был же увеличенный кэшбек в январе-феврале.
А так конечно - видимо марХетолУХи считают, что уже сам по себе факт раздачи Виик без годовой абонки является не слабой аХцией.
2018
Ну для новых клиентов то акция с раздачей, а для существующих то болт
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curiousobro
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:54
TASCOMBANK написав: casper12 написав:
акет написав:Проверяйте, правильно ли начислены, кешбеки, ТАСя моей жене недоплатила 62 грн.
теж не донарахували кешбеку
Доброго дня.
Напишіть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування кеш-беку.
написав у ПП.
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casper12
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Додано: Суб 29 гру, 2018 17:26
Flamingo написав: lubopytnaya написав:
Эта "фигня" творится во всех банках.
Тогда чем вы обясните почему этой "фигни" нет в Моне, Привате, Ощаде, Ексиме, ВТБ, Сбербанке, Альфе, УСБ? Это навскидку те банки в которых имел депо в этом году и сумма начисленных процентов у меня сходилось (расхождение не превышало 1 коп./цент за счет округления).
А все потому, что перечисленные банки умеют делать корректировку. Тася с Пумбой на самом деле тоже умеют. Но похоже просто не хотят
Вы ж филиалом банка руководили.
Откуда такое удивление? Какие корректировки?
Банк может проценты начислять как НБУ требует и/или его внутренние политики (раз в день, в месяц, е.с.).
Все остальное математика.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:13
Шановні Форумчани!
Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами!
Бажаємо Вам міцного здоров'я, миру та достатку!
Нехай здійснюються всі Ваші мрії!
З повагою, Ваш ТАСКОМБАНК!
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TASCOMBANK
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:14
TASCOMBANK написав:
Шановні Форумчани!
Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами!
Бажаємо Вам міцного здоров'я, миру та достатку!
Нехай здійснюються всі Ваші мрії!
З повагою, Ваш ТАСКОМБАНК!
І вас зі святами!
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