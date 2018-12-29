спецом палят бонусы ДО 21:00, а начисляют ПОСЛЕ 21:00
т.е. эти ваши уже выведутся в счет январского лимита
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:14
спецом палят бонусы ДО 21:00, а начисляют ПОСЛЕ 21:00
т.е. эти ваши уже выведутся в счет январского лимита
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:32
Дякую, шановний clientage!
Як думаєте, якщо завтра оплатити комуналку В5 - нарахують 5% чи 2% кешбеку?
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