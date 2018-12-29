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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2247224822492250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:14

  V2 написав:Якщо сьогодні нарахували бонуси і відразу натиснув вивести - зарахують в січні чи згорять?

спецом палят бонусы ДО 21:00, а начисляют ПОСЛЕ 21:00
т.е. эти ваши уже выведутся в счет январского лимита
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:32

Дякую, шановний clientage!
Як думаєте, якщо завтра оплатити комуналку В5 - нарахують 5% чи 2% кешбеку? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:03

  V2 написав:Дякую, шановний clientage!
Як думаєте, якщо завтра оплатити комуналку В5 - нарахують 5% чи 2% кешбеку? :roll:

см. viewtopic.php?p=4536239#p4536239
думаю проводка будет 2-3 января :(
А вот какой там будет КБ думаю и сама Тася не знает. ОфПред нам об этом небойсь 10го ток и скажет :P :P
ПС. Кстати, по Виике завтра через Портмоне и 3% может быть :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Кстати, по Виике завтра через Портмоне и 3% может быть

Це для тих, хто хоч якийсь ліміт там має :evil: .
V2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:13

  Aps написав:
  Flamingo написав:
  lubopytnaya написав:Эта "фигня" творится во всех банках.

Тогда чем вы обясните почему этой "фигни" нет в Моне, Привате, Ощаде, Ексиме, ВТБ, Сбербанке, Альфе, УСБ? Это навскидку те банки в которых имел депо в этом году и сумма начисленных процентов у меня сходилось (расхождение не превышало 1 коп./цент за счет округления).
А все потому, что перечисленные банки умеют делать корректировку. Тася с Пумбой на самом деле тоже умеют. Но похоже просто не хотят :(


Вы ж филиалом банка руководили.
Откуда такое удивление? Какие корректировки? :?
Банк может проценты начислять как НБУ требует и/или его внутренние политики (раз в день, в месяц, е.с.).
Все остальное математика.

Я не руководил филиалом - я некоторое время исполнял обязанности руководителя банковского учреждения. У него был другой статус - не филиала. Но это так -ради уточнения, по сути это не важно. Так вот - в таком документе как "учетная политика банка" эти моменты и прописываются (и НБУ от этих моментов давно самоустранился и не регламентирует их). И корректировки тоже.
А удивление - ребята как можно не удивляться когда банки не выполняют условия договора. И математика тут ни при чем. Учитывая что реально очень просто сделать так, когда все будет правильно. Вот мне это реально удивительно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:21

  V2 написав:
  clientage написав:Кстати, по Виике завтра через Портмоне и 3% может быть

Це для тих, хто хоч якийсь ліміт там має :evil: .

даас, эт как нуна не любить своих клиентов-старичков, которые годами держат эту ветку в топе?
Неужели трудно просто разослать им в личку промо для открытия/установления лимита
5К на любую кредитку, даж не смотря на рейтинги УБКИ? Де эти СММшники, которые токо и бороздят космические просторы на мордокниге? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

V2 написав:Дякую, шановний clientage!
Як думаєте, якщо завтра оплатити комуналку В5 - нарахують 5% чи 2% кешбеку? :roll:
А 2% за что? Тут уж либо пять, либо пропал.
Залил на мобилу деньжат сегодня - на бонусном пусто. Раньше вроде сразу начислялись.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:59

Кащей чего это пропал ?...если что то 1%
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-VICTOR-
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