Додано: Суб 29 гру, 2018 22:13

Aps написав: Flamingo написав: lubopytnaya написав: Эта "фигня" творится во всех банках.

Эта "фигня" творится во всех банках.

Тогда чем вы обясните почему этой "фигни" нет в Моне, Привате, Ощаде, Ексиме, ВТБ, Сбербанке, Альфе, УСБ? Это навскидку те банки в которых имел депо в этом году и сумма начисленных процентов у меня сходилось (расхождение не превышало 1 коп./цент за счет округления).

А все потому, что перечисленные банки умеют делать корректировку. Тася с Пумбой на самом деле тоже умеют. Но похоже просто не хотят Тогда чем вы обясните почему этой "фигни" нет в Моне, Привате, Ощаде, Ексиме, ВТБ, Сбербанке, Альфе, УСБ? Это навскидку те банки в которых имел депо в этом году и сумма начисленных процентов у меня сходилось (расхождение не превышало 1 коп./цент за счет округления).А все потому, что перечисленные банки умеют делать корректировку. Тася с Пумбой на самом деле тоже умеют. Но похоже просто не хотят



Вы ж филиалом банка руководили.

Откуда такое удивление? Какие корректировки?

Банк может проценты начислять как НБУ требует и/или его внутренние политики (раз в день, в месяц, е.с.).

Все остальное математика. Вы ж филиалом банка руководили.Откуда такое удивление? Какие корректировки?Банк может проценты начислять как НБУ требует и/или его внутренние политики (раз в день, в месяц, е.с.).Все остальное математика.

Я не руководил филиалом - я некоторое время исполнял обязанности руководителя банковского учреждения. У него был другой статус - не филиала. Но это так -ради уточнения, по сути это не важно. Так вот - в таком документе как "учетная политика банка" эти моменты и прописываются (и НБУ от этих моментов давно самоустранился и не регламентирует их). И корректировки тоже.А удивление - ребята как можно не удивляться когда банки не выполняют условия договора. И математика тут ни при чем. Учитывая что реально очень просто сделать так, когда все будет правильно. Вот мне это реально удивительно.