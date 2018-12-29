спецом палят бонусы ДО 21:00, а начисляют ПОСЛЕ 21:00
т.е. эти ваши уже выведутся в счет январского лимита
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:14
спецом палят бонусы ДО 21:00, а начисляют ПОСЛЕ 21:00
т.е. эти ваши уже выведутся в счет январского лимита
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:32
Дякую, шановний clientage!
Як думаєте, якщо завтра оплатити комуналку В5 - нарахують 5% чи 2% кешбеку?
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:03
см. viewtopic.php?p=4536239#p4536239
думаю проводка будет 2-3 января
А вот какой там будет КБ думаю и сама Тася не знает. ОфПред нам об этом небойсь 10го ток и скажет
ПС. Кстати, по Виике завтра через Портмоне и 3% может быть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:10
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:13
Я не руководил филиалом - я некоторое время исполнял обязанности руководителя банковского учреждения. У него был другой статус - не филиала. Но это так -ради уточнения, по сути это не важно. Так вот - в таком документе как "учетная политика банка" эти моменты и прописываются (и НБУ от этих моментов давно самоустранился и не регламентирует их). И корректировки тоже.
А удивление - ребята как можно не удивляться когда банки не выполняют условия договора. И математика тут ни при чем. Учитывая что реально очень просто сделать так, когда все будет правильно. Вот мне это реально удивительно.
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:21
даас, эт как нуна не любить своих клиентов-старичков, которые годами держат эту ветку в топе?
Неужели трудно просто разослать им в личку промо для открытия/установления лимита
5К на любую кредитку, даж не смотря на рейтинги УБКИ? Де эти СММшники, которые токо и бороздят космические просторы на мордокниге?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А 2% за что? Тут уж либо пять, либо пропал.
Залил на мобилу деньжат сегодня - на бонусном пусто. Раньше вроде сразу начислялись.
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:59
Кащей чего это пропал ?...если что то 1%
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