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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2248224922502251>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 140
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:14

  V2 написав:Якщо сьогодні нарахували бонуси і відразу натиснув вивести - зарахують в січні чи згорять?

спецом палят бонусы ДО 21:00, а начисляют ПОСЛЕ 21:00
т.е. эти ваши уже выведутся в счет январского лимита
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:32

Дякую, шановний clientage!
Як думаєте, якщо завтра оплатити комуналку В5 - нарахують 5% чи 2% кешбеку? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:03

  V2 написав:Дякую, шановний clientage!
Як думаєте, якщо завтра оплатити комуналку В5 - нарахують 5% чи 2% кешбеку? :roll:

см. viewtopic.php?p=4536239#p4536239
думаю проводка будет 2-3 января :(
А вот какой там будет КБ думаю и сама Тася не знает. ОфПред нам об этом небойсь 10го ток и скажет :P :P
ПС. Кстати, по Виике завтра через Портмоне и 3% может быть :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Кстати, по Виике завтра через Портмоне и 3% может быть

Це для тих, хто хоч якийсь ліміт там має :evil: .
V2
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:13

  Aps написав:
  Flamingo написав:
  lubopytnaya написав:Эта "фигня" творится во всех банках.

Тогда чем вы обясните почему этой "фигни" нет в Моне, Привате, Ощаде, Ексиме, ВТБ, Сбербанке, Альфе, УСБ? Это навскидку те банки в которых имел депо в этом году и сумма начисленных процентов у меня сходилось (расхождение не превышало 1 коп./цент за счет округления).
А все потому, что перечисленные банки умеют делать корректировку. Тася с Пумбой на самом деле тоже умеют. Но похоже просто не хотят :(


Вы ж филиалом банка руководили.
Откуда такое удивление? Какие корректировки? :?
Банк может проценты начислять как НБУ требует и/или его внутренние политики (раз в день, в месяц, е.с.).
Все остальное математика.

Я не руководил филиалом - я некоторое время исполнял обязанности руководителя банковского учреждения. У него был другой статус - не филиала. Но это так -ради уточнения, по сути это не важно. Так вот - в таком документе как "учетная политика банка" эти моменты и прописываются (и НБУ от этих моментов давно самоустранился и не регламентирует их). И корректировки тоже.
А удивление - ребята как можно не удивляться когда банки не выполняют условия договора. И математика тут ни при чем. Учитывая что реально очень просто сделать так, когда все будет правильно. Вот мне это реально удивительно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:21

  V2 написав:
  clientage написав:Кстати, по Виике завтра через Портмоне и 3% может быть

Це для тих, хто хоч якийсь ліміт там має :evil: .

даас, эт как нуна не любить своих клиентов-старичков, которые годами держат эту ветку в топе?
Неужели трудно просто разослать им в личку промо для открытия/установления лимита
5К на любую кредитку, даж не смотря на рейтинги УБКИ? Де эти СММшники, которые токо и бороздят космические просторы на мордокниге? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

V2 написав:Дякую, шановний clientage!
Як думаєте, якщо завтра оплатити комуналку В5 - нарахують 5% чи 2% кешбеку? :roll:
А 2% за что? Тут уж либо пять, либо пропал.
Залил на мобилу деньжат сегодня - на бонусном пусто. Раньше вроде сразу начислялись.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:59

Кащей чего это пропал ?...если что то 1%
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 23:47

  TASCOMBANK написав:Шановні Форумчани!
Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами! :)
Бажаємо Вам міцного здоров'я, миру та достатку!
Нехай здійснюються всі Ваші мрії!
З повагою, Ваш ТАСКОМБАНК! :wink:

спасибо. как там отделение на Григоренко? Можно в Новом году заходить за Стандартным?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:36

> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33

Два дня подряд выводил бонусы не зная когда точно банк палит остаток, но всё равно вчера попал на четвертак.

Кто этот гений который придумал сгорание бонусов вообще? Это же, блин, так удобно и, не побоюсь этого слово, клиентоориентированно.
Esq
 
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