спецом палят бонусы ДО 21:00, а начисляют ПОСЛЕ 21:00
т.е. эти ваши уже выведутся в счет январского лимита
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:14
спецом палят бонусы ДО 21:00, а начисляют ПОСЛЕ 21:00
т.е. эти ваши уже выведутся в счет январского лимита
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 21:32
Дякую, шановний clientage!
Як думаєте, якщо завтра оплатити комуналку В5 - нарахують 5% чи 2% кешбеку?
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:03
см. viewtopic.php?p=4536239#p4536239
думаю проводка будет 2-3 января
А вот какой там будет КБ думаю и сама Тася не знает. ОфПред нам об этом небойсь 10го ток и скажет
ПС. Кстати, по Виике завтра через Портмоне и 3% может быть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:10
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:13
Я не руководил филиалом - я некоторое время исполнял обязанности руководителя банковского учреждения. У него был другой статус - не филиала. Но это так -ради уточнения, по сути это не важно. Так вот - в таком документе как "учетная политика банка" эти моменты и прописываются (и НБУ от этих моментов давно самоустранился и не регламентирует их). И корректировки тоже.
А удивление - ребята как можно не удивляться когда банки не выполняют условия договора. И математика тут ни при чем. Учитывая что реально очень просто сделать так, когда все будет правильно. Вот мне это реально удивительно.
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:21
даас, эт как нуна не любить своих клиентов-старичков, которые годами держат эту ветку в топе?
Неужели трудно просто разослать им в личку промо для открытия/установления лимита
5К на любую кредитку, даж не смотря на рейтинги УБКИ? Де эти СММшники, которые токо и бороздят космические просторы на мордокниге?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:51
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А 2% за что? Тут уж либо пять, либо пропал.
Залил на мобилу деньжат сегодня - на бонусном пусто. Раньше вроде сразу начислялись.
Додано: Суб 29 гру, 2018 22:59
Кащей чего это пропал ?...если что то 1%
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Додано: Суб 29 гру, 2018 23:47
спасибо. как там отделение на Григоренко? Можно в Новом году заходить за
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:36
> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33
Два дня подряд выводил бонусы не зная когда точно банк палит остаток, но всё равно вчера попал на четвертак.
Кто этот гений который придумал сгорание бонусов вообще? Это же, блин, так удобно и, не побоюсь этого слово, клиентоориентированно.
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