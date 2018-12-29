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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:47
Esq написав:
> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33
Два дня подряд выводил бонусы не зная когда точно банк палит остаток, но всё равно вчера попал на четвертак.
Кто этот гений который придумал сгорание бонусов вообще? Это же, блин, так удобно и, не побоюсь этого слово, клиентоориентированно.
И шоо, 29го до 17:00 этих 28,08 UAH не было на бонусном?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:49
clientage написав: Esq написав:
> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33
Два дня подряд выводил бонусы не зная когда точно банк палит остаток, но всё равно вчера попал на четвертак.
Кто этот гений который придумал сгорание бонусов вообще? Это же, блин, так удобно и, не побоюсь этого слово, клиентоориентированно.
И шоо, 29го до 17:00 этих 28,08 UAH не было на бонусном?
То, что сгорели бонусы, пролежавшие на счету сутки или меньше.
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Esq
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:02
novichok написав: TASCOMBANK написав:
Шановні Форумчани!
Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами!
Бажаємо Вам міцного здоров'я, миру та достатку!
Нехай здійснюються всі Ваші мрії!
З повагою, Ваш ТАСКОМБАНК!
спасибо. как там отделение на Григоренко? Можно в Новом году заходить за Стандартным
?
Для чего нужен человеческий фактор?? Tas2U...
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jay2004
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:14
jay2004 написав: novichok написав: TASCOMBANK написав:
Шановні Форумчани!
Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами!
Бажаємо Вам міцного здоров'я, миру та достатку!
Нехай здійснюються всі Ваші мрії!
З повагою, Ваш ТАСКОМБАНК!
спасибо. как там отделение на Григоренко? Можно в Новом году заходить за Стандартным
?
Для чего нужен человеческий фактор?? Tas2U...
а в Тас 2. можно открыть текущий счет?
Как это сделать?
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novichok
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