ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:47
Esq написав:
> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33
Два дня подряд выводил бонусы не зная когда точно банк палит остаток, но всё равно вчера попал на четвертак.
Кто этот гений который придумал сгорание бонусов вообще? Это же, блин, так удобно и, не побоюсь этого слово, клиентоориентированно.
И шоо, 29го до 17:00 этих 28,08 UAH не было на бонусном?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:49
clientage написав: Esq написав:
> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33
Два дня подряд выводил бонусы не зная когда точно банк палит остаток, но всё равно вчера попал на четвертак.
Кто этот гений который придумал сгорание бонусов вообще? Это же, блин, так удобно и, не побоюсь этого слово, клиентоориентированно.
И шоо, 29го до 17:00 этих 28,08 UAH не было на бонусном?
То, что сгорели бонусы, пролежавшие на счету сутки или меньше.
Esq
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:02
novichok написав: TASCOMBANK написав:
Шановні Форумчани!
Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами!
Бажаємо Вам міцного здоров'я, миру та достатку!
Нехай здійснюються всі Ваші мрії!
З повагою, Ваш ТАСКОМБАНК!
спасибо. как там отделение на Григоренко? Можно в Новом году заходить за
Стандартным
?
Для чего нужен человеческий фактор?? Tas2U...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
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Подякували: 127 раз.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:14
jay2004 написав: novichok написав: TASCOMBANK написав:
Шановні Форумчани!
Щиро вітаємо Вас з прийдешніми святами!
Бажаємо Вам міцного здоров'я, миру та достатку!
Нехай здійснюються всі Ваші мрії!
З повагою, Ваш ТАСКОМБАНК!
спасибо. как там отделение на Григоренко? Можно в Новом году заходить за
Стандартным
?
Для чего нужен человеческий фактор?? Tas2U...
а в Тас 2. можно открыть текущий счет?
Как это сделать?
novichok
Повідомлень: 1703
З нами з: 31.03.13
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:19
novichok написав:
а в Тас 2. можно открыть текущий счет?
Нет.
novichok написав:
Как это сделать?
Сьездить на Строителей, 40, метро Дарница. Могу в ЛС поделится как это сделать условно-удаленно (когда будет всё готово - только подписи поставите в отделении; займёт 5 минут)
.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
Повідомлень: 1532
З нами з: 19.02.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 127 раз.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 12:29
jay2004 написав:
Сьездить на Строителей, 40, метро Дарница. Могу в ЛС поделится как это сделать условно-удаленно (когда будет всё готово - только подписи поставите в отделении; займёт 5 минут)
.
было бы неплохо, Вы уже писали про это я не воспользовался, получил массу отрицательных эмоций. Если можно повторите, пож., что и как надо сделать.
novichok
Повідомлень: 1703
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 145 раз.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:59
Esq написав:
Кто этот гений который придумал сгорание бонусов вообще? Это же, блин, так удобно и, не побоюсь этого слово, клиентоориентированно.
да говнюк этот придумщик просто. гоняйся за этим последним днем квартала, будто больше делать нечего. у меня второй раз уже сгорают, причем как обычно, вдруг в именно последний день приходят пачкой бонусы за кучу дней
vovab
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