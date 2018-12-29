Додано: Нед 30 гру, 2018 15:17

vovab написав: Esq написав: Кто этот гений который придумал сгорание бонусов вообще? Это же, блин, так удобно и, не побоюсь этого слово, клиентоориентированно. Кто этот гений который придумал сгорание бонусов вообще? Это же, блин, так удобно и, не побоюсь этого слово, клиентоориентированно.

да говнюк этот придумщик просто. гоняйся за этим последним днем квартала, будто больше делать нечего. у меня второй раз уже сгорают, причем как обычно, вдруг в именно последний день приходят пачкой бонусы за кучу дней да говнюк этот придумщик просто. гоняйся за этим последним днем квартала, будто больше делать нечего. у меня второй раз уже сгорают, причем как обычно, вдруг в именно последний день приходят пачкой бонусы за кучу дней

Ну так клиент же лох, не кинуть его просто грешно. У тазика такая логика, поэтому с ним постоянно нужно быть на чеку.А если логикой пытаться понять, то зачем вообще отдельный счёт для бонусов, почему они не зачисляются на нужный счёт автоматом, почему они вообще сгорают, почему постоянные технические ошибки и неправильные данные у клиентов, почему в отделениях и на тёплой не знают условий тарифов и т.п? всё просто - в этой мутной воде хорошо ловить рыбку. Типа, извините, да, была ошибка, но мы вас нажарили правильно, заходите ещё )