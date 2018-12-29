без разницы рабочий день или нет, вывести нужно до конца квартала - я выводил в последний день сентября, в воскресенье около 20-00, бонусы не сгорели, и были выплачены первого числа без проблем
А что вы имеете в виду под "без разницы рабочий день или нет"? Я вот, к сожалению, совсем отключился 29-го насчет того, что кешбек надо забрать, и все сгорело нафиг, хоть квартал еще и не закончился. И в правилах же тоже записано: "п. 18. Організатор в останній РОБОЧИЙ день кожного кварталу списує суму усіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «ТАС24» або «TAS2U»."