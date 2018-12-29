RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2250225122522253>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:01

  gun написав:А что, бонусы на Б5 сгорали вчера? Вчера выводил уже прошло. Но мне и сегодня начислили, нажал вывести. Правда теперь не знаю, выведутся или сгорят.

Вчера был последний рабочий день, поэтому и сгорали вечером. Эти же сгорели бы в конце марта! Вы как в первый раз...
Vorlon
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 14.06.13
Подякував: 342 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:11

Вниманию клиентов!
Уважаемые клиенты!

Информируем Вас, что с 01.01.2019 года вступают в силу изменения по карточным продуктам:

Пакет услуг «Кредитка», «Карта «Большая пятерка»;
Пакет услуг «Weekend card»

https://tascombank.ua/content/view/1596/58/lang,russian/

При беглом взгляде - уточнили тарифы в тас2ю, с учётом его "манисендной" природы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6876
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4508 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 08:19

  Stringer написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:до 17:00 28го

А разве не 29-го - последний день?

без разницы рабочий день или нет, вывести нужно до конца квартала - я выводил в последний день сентября, в воскресенье около 20-00, бонусы не сгорели, и были выплачены первого числа без проблем

А что вы имеете в виду под "без разницы рабочий день или нет"? Я вот, к сожалению, совсем отключился 29-го насчет того, что кешбек надо забрать, и все сгорело нафиг, хоть квартал еще и не закончился. И в правилах же тоже записано:
"п. 18. Організатор в останній РОБОЧИЙ день кожного кварталу списує суму усіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «ТАС24» або «TAS2U»."
candidat
 
Повідомлень: 487
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 08:28

  Esq написав:> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33

А где вы такой текст прочитали? Это в СМС пришло или где? Я, к сожалению, тоже влетел, так хотел узнать, на сколько именно.
candidat
 
Повідомлень: 487
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:19

  candidat написав:
  Esq написав:> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33

А где вы такой текст прочитали? Это в СМС пришло или где? Я, к сожалению, тоже влетел, так хотел узнать, на сколько именно.


TAS2U -> Карты -> Бонусы -> Бонусная программа... -> Последние операции
Охотник на деньги
Аватар користувача
 
Повідомлень: 647
З нами з: 19.12.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:43

  Вкладчик1234 написав:
Вниманию клиентов!
Уважаемые клиенты!

Информируем Вас, что с 01.01.2019 года вступают в силу изменения по карточным продуктам:

Пакет услуг «Кредитка», «Карта «Большая пятерка»;
Пакет услуг «Weekend card»

https://tascombank.ua/content/view/1596/58/lang,russian/

При беглом взгляде - уточнили тарифы в тас2ю, с учётом его "манисендной" природы


За посиланнями у новині відкриваються поки ще діючі тарифи. Нові,очевидно, опублікують пост-фактум.
Але, оскільки про зміни повідомлено лише за 3 дні, погіршення умов не має бути.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 4
З нами з: 27.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:25

TASCOMBANK контактные данные отправлены ЛС
акет
 
Повідомлень: 76
З нами з: 12.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Охотник на деньги написав:
  candidat написав:
  Esq написав:> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33

А где вы такой текст прочитали? Это в СМС пришло или где? Я, к сожалению, тоже влетел, так хотел узнать, на сколько именно.


TAS2U -> Карты -> Бонусы -> Бонусная программа... -> Последние операции
TAS2U приложение? Не вижу таких цепочек там.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 30.08.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:39

Оплатил сегодня Киевэнерго за электричество с В5, кэшбэк 1%, куда обращаться с жалобой, чтобы доначислили?
ignorabimus
 
Повідомлень: 676
З нами з: 11.09.13
Подякував: 44 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:44

  ignorabimus написав:Оплатил сегодня Киевэнерго за электричество с В5, кэшбэк 1%, куда обращаться с жалобой, чтобы доначислили?

На жаль, цього року вже робочих днів нема, тому Ваша транзакція проведеться вже у наступному і, відповідно, не попадає під дію акції. А без акції кешбек на комунальні послуги 1%.
Востаннє редагувалось chico в Пон 31 гру, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
chico
 
Повідомлень: 47
З нами з: 20.12.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2250225122522253>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chieff, IBM, solomia, Кочевник і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11496)
31.12.2018 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.