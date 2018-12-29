ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:01
gun написав:
А что, бонусы на Б5 сгорали вчера? Вчера выводил уже прошло. Но мне и сегодня начислили, нажал вывести. Правда теперь не знаю, выведутся или сгорят.
Вчера был последний рабочий день, поэтому и сгорали вечером. Эти же сгорели бы в конце марта! Вы как в первый раз...
Vorlon
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Додано: Нед 30 гру, 2018 21:11
Вниманию клиентов!
Уважаемые клиенты! Информируем Вас, что с 01.01.2019 года вступают в силу изменения по карточным продуктам: Пакет услуг «Кредитка», «Карта «Большая пятерка»; Пакет услуг «Weekend card» https://tascombank.ua/content/view/1596/58/lang,russian/
При беглом взгляде - уточнили тарифы в тас2ю, с учётом его "манисендной" природы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Пон 31 гру, 2018 08:19
Stringer написав: Vorlon написав: clientage написав:
до 17:00 28го
А разве не 29-го - последний день?
без разницы рабочий день или нет, вывести нужно до конца квартала - я выводил в последний день сентября, в воскресенье около 20-00, бонусы не сгорели, и были выплачены первого числа без проблем
А что вы имеете в виду под "без разницы рабочий день или нет"? Я вот, к сожалению, совсем отключился 29-го насчет того, что кешбек надо забрать, и все сгорело нафиг, хоть квартал еще и не закончился. И в правилах же тоже записано:
"п. 18. Організатор в останній РОБОЧИЙ день кожного кварталу списує суму усіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «ТАС24» або «TAS2U»."
candidat
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Додано: Пон 31 гру, 2018 08:28
Esq написав:
> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33
А где вы такой текст прочитали? Это в СМС пришло или где? Я, к сожалению, тоже влетел, так хотел узнать, на сколько именно.
candidat
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Додано: Пон 31 гру, 2018 10:19
candidat написав: Esq написав:
> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33
А где вы такой текст прочитали? Это в СМС пришло или где? Я, к сожалению, тоже влетел, так хотел узнать, на сколько именно.
TAS2U -> Карты -> Бонусы -> Бонусная программа... -> Последние операции
Охотник на деньги
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Додано: Пон 31 гру, 2018 13:43
Вкладчик1234 написав:
Вниманию клиентов!
Уважаемые клиенты! Информируем Вас, что с 01.01.2019 года вступают в силу изменения по карточным продуктам: Пакет услуг «Кредитка», «Карта «Большая пятерка»; Пакет услуг «Weekend card» https://tascombank.ua/content/view/1596/58/lang,russian/
При беглом взгляде - уточнили тарифы в тас2ю, с учётом его "манисендной" природы
За посиланнями у новині відкриваються поки ще діючі тарифи. Нові,очевидно, опублікують пост-фактум.
Але, оскільки про зміни повідомлено лише за 3 дні, погіршення умов не має бути.
Людина з вулиці
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Додано: Пон 31 гру, 2018 16:25
TASCOMBANK контактные данные отправлены ЛС
акет
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Додано: Пон 31 гру, 2018 16:36
Охотник на деньги написав: candidat написав: Esq написав:
> Списання суми невикористаних бонусів CashBack. Клієнт...
> -28,08 UAH
> 29.12.2018, 20:33
А где вы такой текст прочитали? Это в СМС пришло или где? Я, к сожалению, тоже влетел, так хотел узнать, на сколько именно.
TAS2U -> Карты -> Бонусы -> Бонусная программа... -> Последние операции
TAS2U приложение? Не вижу таких цепочек там.
Кащей
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Додано: Пон 31 гру, 2018 16:39
Оплатил сегодня Киевэнерго за электричество с В5, кэшбэк 1%, куда обращаться с жалобой, чтобы доначислили?
ignorabimus
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Додано: Пон 31 гру, 2018 16:44
ignorabimus написав:
Оплатил сегодня Киевэнерго за электричество с В5, кэшбэк 1%, куда обращаться с жалобой, чтобы доначислили?
На жаль, цього року вже робочих днів нема, тому Ваша транзакція проведеться вже у наступному і, відповідно, не попадає під дію акції. А без акції кешбек на комунальні послуги 1%.
Востаннє редагувалось
chico
в Пон 31 гру, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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