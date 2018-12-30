к ОфПреду
а де платили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:44
к ОфПреду
а де платили?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В ТАС2Ю на Андюхе тапните на вызове главного меню у левом верхнем углу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Теж сьогодні протестував оплату через портмоне на Київтеплоенерго, кешбек 1%. Перехотілось.
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