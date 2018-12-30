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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:44

  ignorabimus написав:Оплатил сегодня Киевэнерго за электричество с В5, кэшбэк 1%, куда обращаться с жалобой, чтобы доначислили?

к ОфПреду
а де платили?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Кащей написав:TAS2U приложение? Не вижу таких цепочек там.

В ТАС2Ю на Андюхе тапните на вызове главного меню у левом верхнем углу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Теж сьогодні протестував оплату через портмоне на Київтеплоенерго, кешбек 1%. Перехотілось.
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