Очевидно, что в Спортлото
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:44
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:44
к ОфПреду
а де платили?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В ТАС2Ю на Андюхе тапните на вызове главного меню у левом верхнем углу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:57
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Теж сьогодні протестував оплату через портмоне на Київтеплоенерго, кешбек 1%. Перехотілось.
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:57
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:13
Плачу там же регулярно, мастерпассом, он через айПэй идет
Пока КБ-5% было до 20/12/18
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:21
А мне, помимо того, что не дали до конца воспользоваться акцией с 5% кешбека, еще и для "полного счастья" карту заблокировали к чертовой матери. Причину блокировки, жлобы, не могут по телефону сказать. Мол, приходите с паспортом в ближайшее отделение. Которые откроются только 3 января. А мне четыре дня без карты сидеть?! Спасибо за подарок на Новый год!!!
С самой этой 5%-ной акцией та же песня, как всегда: одна говорит, что до 31.12 надо только оплату совершить, другая, что провестись по счету должно успеть. Как ни крути, одна из них врет. Когда уже за брехню штрафовать их будут? Не знаешь, какого черта трепаться? Не знаешь тарифов, акций, пойди спроси у того, кто знает. Какого черта свои домыслы распространять?
Еще ж с первого контакта с ТАСом увидел, что это за жлобская контора: получал через них выплату по Фонду, позвонил заранее, договорился на день и время, прихожу - денег нет! Сразу тогда говорил себе, что никаких депозитов, счетов и т.п. не будет у меня в этом банке. Нет же, с дуру совратился на карточки. Первое впечатление не обманывает.
"Де..лы, б..!" (с)
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
По Б5
13. Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції.
По Виике
11. Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції.
А там как Таська выкрутится
С НГ!!
... делайте хоть что-нибудь!
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