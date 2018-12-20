Додано: Пон 31 гру, 2018 18:21

clientage написав: ignorabimus написав: Оплатил сегодня Киевэнерго за электричество с В5, кэшбэк 1%, куда обращаться с жалобой, чтобы доначислили? Оплатил сегодня Киевэнерго за электричество с В5, кэшбэк 1%, куда обращаться с жалобой, чтобы доначислили?

к ОфПреду

а де платили? к ОфПредуа де платили?

А мне, помимо того, что не дали до конца воспользоваться акцией с 5% кешбека, еще и для "полного счастья" карту заблокировали к чертовой матери. Причину блокировки, жлобы, не могут по телефону сказать. Мол, приходите с паспортом в ближайшее отделение. Которые откроются только 3 января. А мне четыре дня без карты сидеть?! Спасибо за подарок на Новый год!!!С самой этой 5%-ной акцией та же песня, как всегда: одна говорит, что до 31.12 надо только оплату совершить, другая, что провестись по счету должно успеть. Как ни крути, одна из них врет. Когда уже за брехню штрафовать их будут? Не знаешь, какого черта трепаться? Не знаешь тарифов, акций, пойди спроси у того, кто знает. Какого черта свои домыслы распространять?Еще ж с первого контакта с ТАСом увидел, что это за жлобская контора: получал через них выплату по Фонду, позвонил заранее, договорился на день и время, прихожу - денег нет! Сразу тогда говорил себе, что никаких депозитов, счетов и т.п. не будет у меня в этом банке. Нет же, с дуру совратился на карточки. Первое впечатление не обманывает."Де..лы, б..!" (с)