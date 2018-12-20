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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:44

  ignorabimus написав:Оплатил сегодня Киевэнерго за электричество с В5, кэшбэк 1%, куда обращаться с жалобой, чтобы доначислили?

Очевидно, что в Спортлото ;)
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:44

  ignorabimus написав:Оплатил сегодня Киевэнерго за электричество с В5, кэшбэк 1%, куда обращаться с жалобой, чтобы доначислили?

к ОфПреду
а де платили?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Кащей написав:TAS2U приложение? Не вижу таких цепочек там.

В ТАС2Ю на Андюхе тапните на вызове главного меню у левом верхнем углу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Теж сьогодні протестував оплату через портмоне на Київтеплоенерго, кешбек 1%. Перехотілось.
Kara
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:57

  chico написав:На жаль, цього року вже робочих днів нема, тому Ваша транзакція проведеться вже у наступному і, відповідно, не попадає під дію акції. А без акції кешбек на комунальні послуги 1%.
Вчера точно так же не было рабочих дней до НГ, и был 5% кэшбек.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:57

  clientage написав:а де платили?
прям с сайте ДТЕК, через Изипэй.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:13

  ignorabimus написав:
  clientage написав:а де платили?
прям с сайте ДТЕК, через Изипэй.

Плачу там же регулярно, мастерпассом, он через айПэй идет
Пока КБ-5% было до 20/12/18
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:21

  clientage написав:
  ignorabimus написав:Оплатил сегодня Киевэнерго за электричество с В5, кэшбэк 1%, куда обращаться с жалобой, чтобы доначислили?

к ОфПреду
а де платили?

А мне, помимо того, что не дали до конца воспользоваться акцией с 5% кешбека, еще и для "полного счастья" карту заблокировали к чертовой матери. Причину блокировки, жлобы, не могут по телефону сказать. Мол, приходите с паспортом в ближайшее отделение. Которые откроются только 3 января. А мне четыре дня без карты сидеть?! Спасибо за подарок на Новый год!!!

С самой этой 5%-ной акцией та же песня, как всегда: одна говорит, что до 31.12 надо только оплату совершить, другая, что провестись по счету должно успеть. Как ни крути, одна из них врет. Когда уже за брехню штрафовать их будут? Не знаешь, какого черта трепаться? Не знаешь тарифов, акций, пойди спроси у того, кто знает. Какого черта свои домыслы распространять?

Еще ж с первого контакта с ТАСом увидел, что это за жлобская контора: получал через них выплату по Фонду, позвонил заранее, договорился на день и время, прихожу - денег нет! Сразу тогда говорил себе, что никаких депозитов, счетов и т.п. не будет у меня в этом банке. Нет же, с дуру совратился на карточки. Первое впечатление не обманывает.

"Де..лы, б..!" (с)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  candidat написав:С самой этой 5%-ной акцией та же песня, как всегда: одна говорит, что до 31.12 надо только оплату совершить, другая, что провестись по счету должно успеть.

По Б5
13. Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції.

По Виике
11. Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції.

А там как Таська выкрутится :)

С НГ!! :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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