Разъясните такой момент. В начале декабря к Вике оформили "Ощадный рахунок" с процентной ставкой до 12,5% годовых. В середине декабря на счёт закинул сумму больше 100,01 грн для периодического пополнения Вики (сейчас на Ощадном порядка 700 грн).
Проценты капают же на каждый день? И когда проценты упадут на Вику? В Тас24 можно в выписке посмотреть по какой ставке Тася считает проценты по 0,01% или 12,5%?
Разъясните такой момент. В начале декабря к Вике оформили "Ощадный рахунок" с процентной ставкой до 12,5% годовых. В середине декабря на счёт закинул сумму больше 100,01 грн для периодического пополнения Вики (сейчас на Ощадном порядка 700 грн).
Проценты капают же на каждый день? И когда проценты упадут на Вику? В Тас24 можно в выписке посмотреть по какой ставке Тася считает проценты по 0,01% или 12,5%?
В ТАС2Ю видно ежедневный (в рабочие дни) просчет процентов. Упадут не на вику, а на этот же Ощадный (ежемесячная капитализация в первый рабочий день месяца).