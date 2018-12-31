ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:52
С праздником, уважаемые
Разъясните такой момент. В начале декабря к Вике оформили "Ощадный рахунок" с процентной ставкой до 12,5% годовых.
В середине декабря на счёт закинул сумму больше 100,01 грн для периодического пополнения Вики (сейчас на Ощадном порядка 700 грн).
Проценты капают же на каждый день? И когда проценты упадут на Вику? В Тас24 можно в выписке посмотреть по какой ставке Тася считает проценты по 0,01% или 12,5%?
MASolomko
Повідомлень: 573
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:59
MASolomko написав:
С праздником, уважаемые
Разъясните такой момент. В начале декабря к Вике оформили "Ощадный рахунок" с процентной ставкой до 12,5% годовых.
В середине декабря на счёт закинул сумму больше 100,01 грн для периодического пополнения Вики (сейчас на Ощадном порядка 700 грн).
Проценты капают же на каждый день? И когда проценты упадут на Вику? В Тас24 можно в выписке посмотреть по какой ставке Тася считает проценты по 0,01% или 12,5%?
В ТАС2Ю видно ежедневный (в рабочие дни) просчет процентов. Упадут не на вику, а на этот же Ощадный (ежемесячная капитализация в первый рабочий день месяца).
ramaz
Повідомлень: 162
З нами з: 12.07.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:39
ramaz написав:
В ТАС2Ю видно ежедневный (в рабочие дни) просчет процентов.
Увидел.
Просто 17 декабря на Ощадный пришло 100,01 грн и проценты никакие не падали. Как только 27 декабря закинул 1'000 грн начали капать проценты.
Какое-то кидалово от Таси с 17 по 27 декабря :'(
MASolomko
Повідомлень: 573
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:45
Так на первые 100 ставка 0.01%, а 12.5% на все что выше. Например лежит 1000, то считаться будет 100 по 0.01% и 900 по 12.5%.
Surz
Повідомлень: 87
З нами з: 28.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:54
Surz, спасибо.
Вот теперь я понял их
инфу в табличке
. На сайте явного примера не хватало.
MASolomko
Повідомлень: 573
З нами з: 08.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:29
заглянул в выписку по карте Weekend, покупки, осуществлённые 29 и 30 декабря, Тас провёл по счёту 29 числом)))) TASCOMBANK, а как Вы это себе представляете?)))))
AlexSV
Повідомлень: 1214
З нами з: 11.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 139 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:55
AlexSV написав:
заглянул в выписку по карте Weekend, покупки, осуществлённые 29 и 30 декабря, Тас провёл по счёту 29 числом)))) TASCOMBANK, а как Вы это себе представляете?)))))
год закрывали
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 26988
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2146 раз.
Подякували: 3108 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:59
AlexSV написав:
заглянул в выписку по карте Weekend, покупки, осуществлённые 29 и 30 декабря, Тас провёл по счёту 29 числом)))) TASCOMBANK, а как Вы это себе представляете?)))))
Все просто. У ТАС есть машина времени в процессинге.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Повідомлень: 14107
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1176 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:21
clientage написав: AlexSV написав:
заглянул в выписку по карте Weekend, покупки, осуществлённые 29 и 30 декабря, Тас провёл по счёту 29 числом)))) TASCOMBANK, а как Вы это себе представляете?)))))
год закрывали
Это, как я понимаю, повыгоняли 31-го декабря людей на работу, что б проводки сделать, дабы траты людей в конце декабря не дай Бог на конец февраля не перенеслись?)))
AlexSV
Повідомлень: 1214
З нами з: 11.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 139 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему