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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

С праздником, уважаемые :)

Разъясните такой момент. В начале декабря к Вике оформили "Ощадный рахунок" с процентной ставкой до 12,5% годовых.
В середине декабря на счёт закинул сумму больше 100,01 грн для периодического пополнения Вики (сейчас на Ощадном порядка 700 грн).

Проценты капают же на каждый день? И когда проценты упадут на Вику? В Тас24 можно в выписке посмотреть по какой ставке Тася считает проценты по 0,01% или 12,5%?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:59

  MASolomko написав:С праздником, уважаемые :)

Разъясните такой момент. В начале декабря к Вике оформили "Ощадный рахунок" с процентной ставкой до 12,5% годовых.
В середине декабря на счёт закинул сумму больше 100,01 грн для периодического пополнения Вики (сейчас на Ощадном порядка 700 грн).

Проценты капают же на каждый день? И когда проценты упадут на Вику? В Тас24 можно в выписке посмотреть по какой ставке Тася считает проценты по 0,01% или 12,5%?

В ТАС2Ю видно ежедневный (в рабочие дни) просчет процентов. Упадут не на вику, а на этот же Ощадный (ежемесячная капитализация в первый рабочий день месяца).
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ramaz написав:В ТАС2Ю видно ежедневный (в рабочие дни) просчет процентов.
Увидел.

Просто 17 декабря на Ощадный пришло 100,01 грн и проценты никакие не падали. Как только 27 декабря закинул 1'000 грн начали капать проценты.

Какое-то кидалово от Таси с 17 по 27 декабря :'(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Так на первые 100 ставка 0.01%, а 12.5% на все что выше. Например лежит 1000, то считаться будет 100 по 0.01% и 900 по 12.5%.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Surz, спасибо.
Вот теперь я понял их инфу в табличке. На сайте явного примера не хватало.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:29

Проведение операций по карте

заглянул в выписку по карте Weekend, покупки, осуществлённые 29 и 30 декабря, Тас провёл по счёту 29 числом)))) TASCOMBANK, а как Вы это себе представляете?)))))
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:55

  AlexSV написав:заглянул в выписку по карте Weekend, покупки, осуществлённые 29 и 30 декабря, Тас провёл по счёту 29 числом)))) TASCOMBANK, а как Вы это себе представляете?)))))

год закрывали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:59

  AlexSV написав:заглянул в выписку по карте Weekend, покупки, осуществлённые 29 и 30 декабря, Тас провёл по счёту 29 числом)))) TASCOMBANK, а как Вы это себе представляете?)))))
Все просто. У ТАС есть машина времени в процессинге.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:21

  clientage написав:
  AlexSV написав:заглянул в выписку по карте Weekend, покупки, осуществлённые 29 и 30 декабря, Тас провёл по счёту 29 числом)))) TASCOMBANK, а как Вы это себе представляете?)))))

год закрывали :)

Это, как я понимаю, повыгоняли 31-го декабря людей на работу, что б проводки сделать, дабы траты людей в конце декабря не дай Бог на конец февраля не перенеслись?)))
AlexSV
 
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