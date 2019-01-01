Разъясните такой момент. В начале декабря к Вике оформили "Ощадный рахунок" с процентной ставкой до 12,5% годовых. В середине декабря на счёт закинул сумму больше 100,01 грн для периодического пополнения Вики (сейчас на Ощадном порядка 700 грн).
Проценты капают же на каждый день? И когда проценты упадут на Вику? В Тас24 можно в выписке посмотреть по какой ставке Тася считает проценты по 0,01% или 12,5%?
Разъясните такой момент. В начале декабря к Вике оформили "Ощадный рахунок" с процентной ставкой до 12,5% годовых. В середине декабря на счёт закинул сумму больше 100,01 грн для периодического пополнения Вики (сейчас на Ощадном порядка 700 грн).
Проценты капают же на каждый день? И когда проценты упадут на Вику? В Тас24 можно в выписке посмотреть по какой ставке Тася считает проценты по 0,01% или 12,5%?
В ТАС2Ю видно ежедневный (в рабочие дни) просчет процентов. Упадут не на вику, а на этот же Ощадный (ежемесячная капитализация в первый рабочий день месяца).
chico написав:На жаль, цього року вже робочих днів нема, тому Ваша транзакція проведеться вже у наступному і, відповідно, не попадає під дію акції. А без акції кешбек на комунальні послуги 1%.
Вчера точно так же не было рабочих дней до НГ, и был 5% кэшбек.
Ну це ми побачимо в Новому Році.))) Бо вчорашні операції за регламентом ще не провелись, тим більше, не могло бути нарахованих бонусів. Підозрюю Ви орієнтуєтесь на текст СМС, а він, наскільки мені відомо, ще недосконалий і ні до чого банк не зобов'язує. Я-то, звісно ж, бажаю, щоб Вам їх нарахувалии, але будьте готові до 1%
Деякі операції здійснені у понеділок 31-го у мене провелись тим же днем (хоча офіційно він був вихідним, і регламентом важко пояснюється, хіба що бажанням банку, щоб ці трати не пішли у січневий грейс))), тому шанс-таки є. Чого Вам і бажаю.