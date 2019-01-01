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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:09

  chico написав:Деякі операції здійснені у понеділок 31-го у мене провелись тим же днем (хоча офіційно він був вихідним, і регламентом важко пояснюється, хіба що бажанням банку, щоб ці трати не пішли у січневий грейс))), тому шанс-таки є. Чого Вам і бажаю.


Тут простое пояснение. По Б5 вы видите только дату совершения операции. А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )
И кириллица тут уже не сильно помогает, так как например по оплатам на портмоне эта кириллица чуть ли не онлайн.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:21

  Aps написав:
А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )

Никакой тайны, хошь в выписке в Тас24 смотри, хошь на горячую звони - скажут время проводки с точностью до минуты.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По Вике интернет-платежи и за свои 2%?
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2XL
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:28

  2XL написав:По Вике интернет-платежи и за свои 2%?

да
Hack-Stock
 
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