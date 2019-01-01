chico написав:
Деякі операції здійснені у понеділок 31-го у мене провелись тим же днем (хоча офіційно він був вихідним, і регламентом важко пояснюється, хіба що бажанням банку, щоб ці трати не пішли у січневий грейс))), тому шанс-таки є. Чого Вам і бажаю.
Тут простое пояснение. По Б5 вы видите только дату совершения операции. А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )
И кириллица тут уже не сильно помогает, так как например по оплатам на портмоне эта кириллица чуть ли не онлайн.