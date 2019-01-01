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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:09

  chico написав:Деякі операції здійснені у понеділок 31-го у мене провелись тим же днем (хоча офіційно він був вихідним, і регламентом важко пояснюється, хіба що бажанням банку, щоб ці трати не пішли у січневий грейс))), тому шанс-таки є. Чого Вам і бажаю.


Тут простое пояснение. По Б5 вы видите только дату совершения операции. А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )
И кириллица тут уже не сильно помогает, так как например по оплатам на портмоне эта кириллица чуть ли не онлайн.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:21

  Aps написав:
А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )

Никакой тайны, хошь в выписке в Тас24 смотри, хошь на горячую звони - скажут время проводки с точностью до минуты.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По Вике интернет-платежи и за свои 2%?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:28

  2XL написав:По Вике интернет-платежи и за свои 2%?

да
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 10:41

  Ferlakur написав:
  Aps написав:
А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )

Никакой тайны, хошь в выписке в Тас24 смотри, хошь на горячую звони - скажут время проводки с точностью до минуты.


Можно конечно построить выписку на закладке счета и выписку на закладке кредиты. И по суммам пытаться определить что и когда проведено по счету.
Но это как бы не совсем точное и простое решения вопроса.
Ну а то что могут сказать на ГЛ в этом банке даже комментировать не буду.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Когда выплатят проценты по Ощадному?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:15

  Ferlakur написав:
  Aps написав:
А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )

Никакой тайны, хошь в выписке в Тас24 смотри, хошь на горячую звони - скажут время проводки с точностью до минуты.


Ага, смотришь в выписку по Вике, которая не пашет с момента перехода на 2620, а поддержка талдычит "проблема известна, сроки решения неизвестны".

Грусть печаль.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:18

  Ferlakur написав:Когда выплатят проценты по Ощадному?

в первый рабочий день, т.е. завтра
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:55

  chico написав:Деякі операції здійснені у понеділок 31-го у мене провелись тим же днем (хоча офіційно він був вихідним, і регламентом важко пояснюється, хіба що бажанням банку, щоб ці трати не пішли у січневий грейс))), тому шанс-таки є. Чого Вам і бажаю.

Так и пополнение.
Теперь непонятно, или грейс еще раз гасить, или списанные досрочно покупки они спишут в несанкционированный овер.
Вот нахимичили.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:59

  wig написав:Так и пополнение.
Теперь непонятно, или грейс еще раз гасить, или списанные досрочно покупки они спишут в несанкционированный овер.
Вот нахимичили.


Досрочно списанные списали вроде в кредитные (хоть выписка по кредитному пашет у вики). имхо пойдут в грейс задолженность.
А вот с КБ непонятка получается. Выплатили за декабрь 28го. А потом траты 29-31 записали в декабрь. Как теперь посчитают КБ в январе хз
curiousobro
 
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