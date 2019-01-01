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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:09
chico написав:
Деякі операції здійснені у понеділок 31-го у мене провелись тим же днем (хоча офіційно він був вихідним, і регламентом важко пояснюється, хіба що бажанням банку, щоб ці трати не пішли у січневий грейс))), тому шанс-таки є. Чого Вам і бажаю.
Тут простое пояснение. По Б5 вы видите только дату совершения операции. А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )
И кириллица тут уже не сильно помогает, так как например по оплатам на портмоне эта кириллица чуть ли не онлайн.
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Aps
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:21
Aps написав:
А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )
Никакой тайны, хошь в выписке в Тас24 смотри, хошь на горячую звони - скажут время проводки с точностью до минуты.
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Ferlakur
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:24
По Вике интернет-платежи и за свои 2%?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:28
2XL написав:
По Вике интернет-платежи и за свои 2%?
да
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Hack-Stock
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Додано: Сер 02 січ, 2019 10:41
Ferlakur написав: Aps написав:
А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )
Никакой тайны, хошь в выписке в Тас24 смотри, хошь на горячую звони - скажут время проводки с точностью до минуты.
Можно конечно построить выписку на закладке счета и выписку на закладке кредиты. И по суммам пытаться определить что и когда проведено по счету.
Но это как бы не совсем точное и простое решения вопроса.
Ну а то что могут сказать на ГЛ в этом банке даже комментировать не буду.
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Aps
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:13
Когда выплатят проценты по Ощадному?
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Ferlakur
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:15
Ferlakur написав: Aps написав:
А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )
Никакой тайны, хошь в выписке в Тас24 смотри, хошь на горячую звони - скажут время проводки с точностью до минуты.
Ага, смотришь в выписку по Вике, которая не пашет с момента перехода на 2620, а поддержка талдычит "проблема известна, сроки решения неизвестны".
Грусть печаль.
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curiousobro
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:18
Ferlakur написав:
Когда выплатят проценты по Ощадному?
в первый рабочий день, т.е. завтра
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vollena71
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:55
chico написав:
Деякі операції здійснені у понеділок 31-го у мене провелись тим же днем (хоча офіційно він був вихідним, і регламентом важко пояснюється, хіба що бажанням банку, щоб ці трати не пішли у січневий грейс))), тому шанс-таки є. Чого Вам і бажаю.
Так и пополнение.
Теперь непонятно, или грейс еще раз гасить, или списанные досрочно покупки они спишут в несанкционированный овер.
Вот нахимичили.
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wig
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Додано: Сер 02 січ, 2019 11:59
wig написав:
Так и пополнение.
Теперь непонятно, или грейс еще раз гасить, или списанные досрочно покупки они спишут в несанкционированный овер.
Вот нахимичили.
Досрочно списанные списали вроде в кредитные (хоть выписка по кредитному пашет у вики). имхо пойдут в грейс задолженность.
А вот с КБ непонятка получается. Выплатили за декабрь 28го. А потом траты 29-31 записали в декабрь. Как теперь посчитают КБ в январе хз
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curiousobro
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