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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:08

  curiousobro написав:Досрочно списанные списали вроде в кредитные

Лично у меня кредитных было 0. И, 30-го погашал. В надежде погасить уже январский грейс.
Теперь покупки 30-го списали 29-м. Когда на балансе кредсчета были нули, а на дебетном - пару сотен кэшбека.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:16

  wig написав:
  curiousobro написав:Досрочно списанные списали вроде в кредитные

Лично у меня кредитных было 0. И, 30-го погашал. В надежде погасить уже январский грейс.
Теперь покупки 30-го списали 29-м. Когда на балансе кредсчета были нули, а на дебетном - пару сотен кэшбека.

У меня погашение кредита 31 провели 29м )))
А покупку 31 ещё не провели.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:31

  Aps написав:
  chico написав:Деякі операції здійснені у понеділок 31-го у мене провелись тим же днем (хоча офіційно він був вихідним, і регламентом важко пояснюється, хіба що бажанням банку, щоб ці трати не пішли у січневий грейс))), тому шанс-таки є. Чого Вам і бажаю.


Тут простое пояснение. По Б5 вы видите только дату совершения операции. А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )
И кириллица тут уже не сильно помогает, так как например по оплатам на портмоне эта кириллица чуть ли не онлайн.

Про те, що деякіі операції 31-го провелись, я суджу по сумі заборгованості, яку потрібно погасити в січні, щоб залишатись у пільговому періоді - ця інформація в кабінеті оновлена і містить не лише покупки 30-го, а й одну здійснену 31-го.
chico
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:37

  curiousobro написав:
  wig написав:Так и пополнение.
Теперь непонятно, или грейс еще раз гасить, или списанные досрочно покупки они спишут в несанкционированный овер.
Вот нахимичили.


Досрочно списанные списали вроде в кредитные (хоть выписка по кредитному пашет у вики). имхо пойдут в грейс задолженность.
А вот с КБ непонятка получается. Выплатили за декабрь 28го. А потом траты 29-31 записали в декабрь. Как теперь посчитают КБ в январе хз

Ну з КБ теж, ніби, все логічно: виплатили за грудень, а за трати 29-31 КБ нараховується не раніше наступного робочого дня після проведення по рахунку, тобто навіть при проведенні в той же день КБ вже буде січневим.
chico
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Приветствую. Подскажите, выплата процентов по депо будет сегодня? Или банки ещё отдыхают?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 12:51

  логан1919 написав:Приветствую. Подскажите, выплата процентов по депо будет сегодня? Или банки ещё отдыхают?

По работе с клиентами - отдыхают. Завтра
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:58

Перекинул с ощадного на Вику. И смс пришла,и на счет упало, и час прошел...а п2п не даёт их отправить
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:46

кешбек по б5

Раз уж комса хранит военное молчание, то пришлось исследовать Б5 эмпирическим путём.
Зашёл в АТБ и о чудо - кешбек начисляется :D
Чётко 2%, как и раньше.
День сегодня рабочий, поэтому говорить, что не успели чего-то выпилить - отмазка на 2 с минусом.
А комуналку зарезали, проверено - 1% и ни копейки больше :cry:
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:50

deneg net
Значит комуналку опять Викой платить будем.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:13

deneg net
Так они в последние дни перед НГ поменяли формулировку в бонусной программе с "действует до 31.12.18" на "действует на постоянной основе".

А вот по коммуналке акцию не продливали, что печально.
Surz
 
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