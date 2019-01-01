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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 12:08
curiousobro написав:
Досрочно списанные списали вроде в кредитные
Лично у меня кредитных было 0. И, 30-го погашал. В надежде погасить уже январский грейс.
Теперь покупки 30-го списали 29-м. Когда на балансе кредсчета были нули, а на дебетном - пару сотен кэшбека.
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wig
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:16
wig написав: curiousobro написав:
Досрочно списанные списали вроде в кредитные
Лично у меня кредитных было 0. И, 30-го погашал. В надежде погасить уже январский грейс.
Теперь покупки 30-го списали 29-м. Когда на балансе кредсчета были нули, а на дебетном - пару сотен кэшбека.
У меня погашение кредита 31 провели 29м )))
А покупку 31 ещё не провели.
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Vint
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:31
Aps написав:
chico написав:
Деякі операції здійснені у понеділок 31-го у мене провелись тим же днем (хоча офіційно він був вихідним, і регламентом важко пояснюється, хіба що бажанням банку, щоб ці трати не пішли у січневий грейс))), тому шанс-таки є. Чого Вам і бажаю.
Тут простое пояснение. По Б5 вы видите только дату совершения операции. А когда она была проведена по счету это у ТАСа банковская тайна. )
И кириллица тут уже не сильно помогает, так как например по оплатам на портмоне эта кириллица чуть ли не онлайн.
Про те, що деякіі операції 31-го провелись, я суджу по сумі заборгованості, яку потрібно погасити в січні, щоб залишатись у пільговому періоді - ця інформація в кабінеті оновлена і містить не лише покупки 30-го, а й одну здійснену 31-го.
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chico
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:37
curiousobro написав: wig написав:
Так и пополнение.
Теперь непонятно, или грейс еще раз гасить, или списанные досрочно покупки они спишут в несанкционированный овер.
Вот нахимичили.
Досрочно списанные списали вроде в кредитные (хоть выписка по кредитному пашет у вики). имхо пойдут в грейс задолженность.
А вот с КБ непонятка получается. Выплатили за декабрь 28го. А потом траты 29-31 записали в декабрь. Как теперь посчитают КБ в январе хз
Ну з КБ теж, ніби, все логічно: виплатили за грудень, а за трати 29-31 КБ нараховується не раніше наступного робочого дня після проведення по рахунку, тобто навіть при проведенні в той же день КБ вже буде січневим.
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chico
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:45
Приветствую. Подскажите, выплата процентов по депо будет сегодня? Или банки ещё отдыхают?
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логан1919
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Додано: Сер 02 січ, 2019 12:51
логан1919 написав:
Приветствую. Подскажите, выплата процентов по депо будет сегодня? Или банки ещё отдыхают?
По работе с клиентами - отдыхают. Завтра
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Stringer
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Додано: Сер 02 січ, 2019 13:58
Перекинул с ощадного на Вику. И смс пришла,и на счет упало, и час прошел...а п2п не даёт их отправить
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mihasik
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:46
Раз уж комса хранит военное молчание, то пришлось исследовать Б5 эмпирическим путём.
Зашёл в АТБ и о чудо - кешбек начисляется
Чётко 2%, как и раньше.
День сегодня рабочий, поэтому говорить, что не успели чего-то выпилить - отмазка на 2 с минусом.
А комуналку зарезали, проверено - 1% и ни копейки больше
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deneg net
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:50
deneg net
Значит комуналку опять Викой платить будем.
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Amid
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:13
deneg net
Так они в последние дни перед НГ поменяли формулировку в бонусной программе с "действует до 31.12.18" на "действует на постоянной основе".
А вот по коммуналке акцию не продливали, что печально.
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Surz
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