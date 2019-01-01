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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 16:24
Кащей написав: Охотник на деньги написав: candidat написав:
А где вы такой текст прочитали? Это в СМС пришло или где? Я, к сожалению, тоже влетел, так хотел узнать, на сколько именно.
TAS2U -> Карты -> Бонусы -> Бонусная программа... -> Последние операции
TAS2U приложение? Не вижу таких цепочек там.
Нет, WEB-версия
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Охотник на деньги
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:42
Коллеги, подскажите, у ТАСи пополнение счета СЭПом из другого банка идет напрямую или через транзитник?
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Anadonta
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:44
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите, у ТАСи пополнение счета СЭПом из другого банка идет напрямую или через транзитник?
напрямую. мфо банка, остальное ваше.
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novichok
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Додано: Сер 02 січ, 2019 19:44
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите, у ТАСи пополнение счета СЭПом из другого банка идет напрямую или через транзитник?
напрямую, там все 2620... Разве шо кредитный у Виики через 2909, в отличие от дебетного 2620
... делайте хоть что-нибудь!
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