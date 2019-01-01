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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 16:24

  Кащей написав:
Охотник на деньги написав:
  candidat написав:А где вы такой текст прочитали? Это в СМС пришло или где? Я, к сожалению, тоже влетел, так хотел узнать, на сколько именно.


TAS2U -> Карты -> Бонусы -> Бонусная программа... -> Последние операции
TAS2U приложение? Не вижу таких цепочек там.


Нет, WEB-версия.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:42

Коллеги, подскажите, у ТАСи пополнение счета СЭПом из другого банка идет напрямую или через транзитник?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:44

  Anadonta написав:Коллеги, подскажите, у ТАСи пополнение счета СЭПом из другого банка идет напрямую или через транзитник?

напрямую. мфо банка, остальное ваше.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:44

  Anadonta написав:Коллеги, подскажите, у ТАСи пополнение счета СЭПом из другого банка идет напрямую или через транзитник?

напрямую, там все 2620... Разве шо кредитный у Виики через 2909, в отличие от дебетного 2620
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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