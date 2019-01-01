Охотник на деньги написав:[quote="4541412:candidat"]А где вы такой текст прочитали? Это в СМС пришло или где? Я, к сожалению, тоже влетел, так хотел узнать, на сколько именно.
TAS2U -> Карты -> Бонусы -> Бонусная программа... -> Последние операции
TAS2U приложение? Не вижу таких цепочек там.
Нет, WEB-версия.[/quote]и такое есть? Ох, и намудрили, блин, комсомольцы. По сути четыре разных программных продукта для управления счетами. Спасибо. Только в этой веб-версии и увидел свои бонусы за пополнение телефона, сделанное 30-го. Я уж думал, что Тася себе их забрала.
Кащей написав:и такое есть? Ох, и намудрили, блин, комсомольцы. По сути четыре разных программных продукта для управления счетами. Спасибо. Только в этой веб-версии и увидел свои бонусы за пополнение телефона, сделанное 30-го. Я уж думал, что Тася себе их забрала.
На Андроїді теж можна подивитися бонуси у ТАС2Ю. У лівому верхньому кутку тапніть на 3 горизонтальні риски - відкриється меню. Далі має бути зрозуміло.