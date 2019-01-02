|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:01
Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?...
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 2907
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:03
Ferlakur написав:
Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?...
Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1595
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:05
curiousobro написав: Ferlakur написав:
Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?...
Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.
Минимальный должен был быть 100 грн.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 2907
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:30
Ferlakur написав: curiousobro написав: Ferlakur написав:
Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?...
Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.
Минимальный должен был быть 100 грн.
Сумма в льготном периоде*0,05
У меня соответствует
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1649
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|