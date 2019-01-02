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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2256225722582259>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?... :shock:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:03

  Ferlakur написав:Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?... :shock:

Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:05

  curiousobro написав:
  Ferlakur написав:Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?... :shock:

Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.

Минимальный должен был быть 100 грн.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:30

  Ferlakur написав:
  curiousobro написав:
  Ferlakur написав:Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?... :shock:

Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.

Минимальный должен был быть 100 грн.

Сумма в льготном периоде*0,05
У меня соответствует
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:43

  vollena71 написав:
  Ferlakur написав:
  curiousobro написав:Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.

Минимальный должен был быть 100 грн.

Сумма в льготном периоде*0,05
У меня соответствует

Так и есть. Но мин. платеж вроде должен быть 5%, не менее 100 грн, но не больше задолженности по кредиту. Да ладно, пёс с ним...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:13

Мда...Транзакції 29.12 і 30.12 закрили 2018-м роком, тепер дарагой давай по новому гаси до 20.01.2019. Ррррр!!! :twisted:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

AlexSV написав:Вообще какая то фигня получается у Таси, операция, которая провелась по счету 02 января попала в грейс только до 25 января. Как это????
Было требование НБУ, все операции, совершенные до конца года, провести датой до конца года, даже если клиринг прошёл в январе
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:17

  Faceless написав:
AlexSV написав:Вообще какая то фигня получается у Таси, операция, которая провелась по счету 02 января попала в грейс только до 25 января. Как это????
Было требование НБУ, все операции, совершенные до конца года, провести датой до конца года, даже если клиринг прошёл в январе


Дякую за роз"яснення. От ідіоти в НБУ! Нда, перебування бабаЛєри на посту голови НБУ разлагающе действует на местные мозги :cry:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня за покупки 30.12 провелись уже этим годом, по крайней мере пока рисует задолженность в грейсе меньше на эти суммы. Вообще на кириллицу они сменились еще 01.01 и даже вчера за них бонусы пришли.
А вот пополняшка телефона в тас2ю 31.12 прошла тем годом.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:25

  Faceless написав:
AlexSV написав:Вообще какая то фигня получается у Таси, операция, которая провелась по счету 02 января попала в грейс только до 25 января. Как это????
Было требование НБУ, все операции, совершенные до конца года, провести датой до конца года, даже если клиринг прошёл в январе

У меня покупки за 31.12 проведены 03.01, но попали в грейс этого месяца, а покупки за 16.11.2018 и 25.11.2018 все еще не проведены и заявка по этому поводу висит уже почти месяц. Може настучать на них в НБУ? :)
Vint
 
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