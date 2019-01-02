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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:01
Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?...
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Ferlakur
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:03
Ferlakur написав:
Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?...
Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.
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curiousobro
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:05
curiousobro написав: Ferlakur написав:
Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?...
Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.
Минимальный должен был быть 100 грн.
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Ferlakur
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:30
Ferlakur написав: curiousobro написав: Ferlakur написав:
Гасил только что задолженность по Вике, в ТАС2Ю, с Ощадного на дебет Вики, оттуда на кредит. Переводил одной суммой, 1 498,96 UAH. А зашло на погашение двумя суммами: 71,86 UAH и 1 426,10 UAH. Как это вообще, почему?...
Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.
Минимальный должен был быть 100 грн.
Сумма в льготном периоде*0,05
У меня соответствует
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vollena71
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:43
vollena71 написав: Ferlakur написав: curiousobro написав:
Это - нормально.
Сперва гасят минимальный платеж, потом остальную задолженность.
Минимальный должен был быть 100 грн.
Сумма в льготном периоде*0,05
У меня соответствует
Так и есть. Но мин. платеж вроде должен быть 5%, не менее 100 грн, но не больше задолженности по кредиту. Да ладно, пёс с ним...
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Ferlakur
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:13
Мда...Транзакції 29.12 і 30.12 закрили 2018-м роком, тепер дарагой давай по новому гаси до 20.01.2019. Ррррр!!!
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Nighthawk
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:15
AlexSV написав:Вообще какая то фигня получается у Таси, операция, которая провелась по счету 02 января попала в грейс только до 25 января. Как это????
Было требование НБУ, все операции, совершенные до конца года, провести датой до конца года, даже если клиринг прошёл в январе
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Faceless
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:17
Faceless написав:
AlexSV написав:Вообще какая то фигня получается у Таси, операция, которая провелась по счету 02 января попала в грейс только до 25 января. Как это????
Было требование НБУ, все операции, совершенные до конца года, провести датой до конца года, даже если клиринг прошёл в январе
Дякую за роз"яснення. От ідіоти в НБУ! Нда, перебування бабаЛєри на посту голови НБУ разлагающе действует на местные мозги
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Nighthawk
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:18
У меня за покупки 30.12 провелись уже этим годом, по крайней мере пока рисует задолженность в грейсе меньше на эти суммы. Вообще на кириллицу они сменились еще 01.01 и даже вчера за них бонусы пришли.
А вот пополняшка телефона в тас2ю 31.12 прошла тем годом.
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Surz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:25
Faceless написав:
AlexSV написав:Вообще какая то фигня получается у Таси, операция, которая провелась по счету 02 января попала в грейс только до 25 января. Как это????
Было требование НБУ, все операции, совершенные до конца года, провести датой до конца года, даже если клиринг прошёл в январе
У меня покупки за 31.12 проведены 03.01, но попали в грейс этого месяца, а покупки за 16.11.2018 и 25.11.2018 все еще не проведены и заявка по этому поводу висит уже почти месяц. Може настучать на них в НБУ?
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Vint
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