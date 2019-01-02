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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:37
кешбек в этом году по викенду будет?
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demichh
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:41
demichh
А почему нет?
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Vorlon
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:43
он бессрочный?
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demichh
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- Повідомлень: 1918
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 95 раз.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:49
demichh
Уже да!
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Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6299
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 640 раз.
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