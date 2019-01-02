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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2256225722582259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:37

кешбек в этом году по викенду будет?
demichh
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 09.12.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:41

demichh
А почему нет?
Vorlon
 
Повідомлень: 6299
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 640 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:43

он бессрочный?
demichh
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 09.12.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:49

demichh
Уже да!
Vorlon
 
Повідомлень: 6299
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2256225722582259
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