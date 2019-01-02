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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:37
кешбек в этом году по викенду будет?
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demichh
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:41
demichh
А почему нет?
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Vorlon
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:43
он бессрочный?
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demichh
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:49
demichh
Уже да!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 18:45
clientage написав: Anadonta написав:
Коллеги, подскажите, у ТАСи пополнение счета СЭПом из другого банка идет напрямую или через транзитник?
напрямую, там все 2620... Разве шо кредитный у Виики через 2909, в отличие от дебетного 2620
Сегодня немного потестил. Утром с Прокредита дошло за 9 (!) минут. После обеда с Кредо и Аваля стандартные 1.5 - 2 часа...
Пока ТАСя радует!
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Anadonta
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Додано: Чет 03 січ, 2019 18:51
Anadonta написав:
После обеда с Кредо и Аваля стандартные 1.5 - 2 часа...
эт УПЦ (МП?) так выпускает... хорошо хоть, шо не 3дня
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:11
clientage
А Прокредит явно через ПЦУ запускает. Быстро перестроились!
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Anadonta
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:14
Немчура через Радиус работает, а Тася через свой ТАСЛинк...вот и делайте выводы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:24
В ветке моно написали, что с сегодня "pudraCARD національного масштабу
".
Надо карту для сестры подогнать.
Пара вопросов. Кредитка неименная с чипом и бесконтактом, а предоплаченная только с магнитной лентой?
Для получения кредитки мозги выносят как и для получения Б5?
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MASolomko
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