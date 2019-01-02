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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2256225722582259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:37

кешбек в этом году по викенду будет?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:41

demichh
А почему нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:43

он бессрочный?
demichh
 
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Подякував: 109 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:49

demichh
Уже да!
Vorlon
 
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Подякував: 343 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:45

  clientage написав:
  Anadonta написав:Коллеги, подскажите, у ТАСи пополнение счета СЭПом из другого банка идет напрямую или через транзитник?

напрямую, там все 2620... Разве шо кредитный у Виики через 2909, в отличие от дебетного 2620


Сегодня немного потестил. Утром с Прокредита дошло за 9 (!) минут. После обеда с Кредо и Аваля стандартные 1.5 - 2 часа...
Пока ТАСя радует!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Anadonta написав:После обеда с Кредо и Аваля стандартные 1.5 - 2 часа...

эт УПЦ (МП?) так выпускает... хорошо хоть, шо не 3дня :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:11

clientage

А Прокредит явно через ПЦУ запускает. Быстро перестроились! :D
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:14

Немчура через Радиус работает, а Тася через свой ТАСЛинк...вот и делайте выводы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В ветке моно написали, что с сегодня "pudraCARD національного масштабу".

Надо карту для сестры подогнать.
Пара вопросов. Кредитка неименная с чипом и бесконтактом, а предоплаченная только с магнитной лентой?

Для получения кредитки мозги выносят как и для получения Б5?
MASolomko
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