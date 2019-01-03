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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2257225822592260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:38

А как вносить деньги на эту пудру? Есть две пудры - prepaid и кредитка? На prepaid тарифы тут, а где на кредитку?
sola
 
Повідомлень: 4136
З нами з: 02.03.09
Подякував: 486 раз.
Подякували: 496 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

sola, аналогично как и для Большой 5.
MASolomko
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Повідомлень: 587
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

sola написав:А как вносить деньги на эту пудру? Есть две пудры - prepaid и кредитка? На prepaid тарифы тут, а где на кредитку?
Кредитка пудры - это обычная Б5 с разницей только в категориях кешбека. Все тарифы-условия те же.
Соответственно вносить деньги хоть через кассы, хоть сэпом, хоть tas2u.
Препейд мертворождённый продукт - ни кредитного лимита, ни кешбека; даже не интересовался им.
dengon
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Повідомлень: 159
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1105 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  dengon написав:Препейд мертворождённый продукт - ...ни кешбека...
:shock:
сделаем заметку, что такая карта не нужна.

ps Тася, наверное, опять упрётся, что кредитку Пудра в Донецкой и Луганской областях не раздаёт :(


Уважаемый ТАСКОМБАНК, можно ли в г. Славянск Донецкой области получить кредитную карту #PudraCard с минимальным кредитным лимитом девушке с официальным трудоустройством?
Доставка этой карты доступна в г. Краматорск Донецкой области курьером после 14 января?
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 03 січ, 2019 21:17, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлень: 587
З нами з: 08.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 21:06

  dengon написав:Препейд мертворождённый продукт - ни кредитного лимита, ни кешбека; даже не интересовался им.

Обнал 15 грн. Если не сильно зарезана допустимая сумма съема, может быть интересно.
wig
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Повідомлень: 3852
З нами з: 06.01.12
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